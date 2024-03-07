Движение поездов по мосту через Чапаевку восстановлено по обоим путям

Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Чапаевка в Самарской области восстановлено по обоим путям, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Напомним, 4 марта в 06:13 экстренные оперативные службы Самарской области получили сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городе Чапаевск. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено. Жертв и пострадавших не было.

В тот же день, после того как специалисты провели обследование железнодорожного моста и убедились в безопасности, движение поездов было открыто по одному пути.

В ходе восстановительных мероприятий по соседнему пути была установлена страховочная опора, произведены другие специальные работы.