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Власть и политика

Под Самарой восстановили движение по мосту через реку Чапаевка

ЧАПАЕВСК. 5 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжают устранять последствия попытки теракта на одном из железнодорожных мостов. По состоянию на вечер 4 марта пассажирские поезда следуют своим маршрутом, предпринимаются необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график.

На самом объекте ведутся работы по восстановлению движения по второму пути.

Напомним, 4 марта в 06:13 экстренные оперативные службы Самарской области получили сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в городе Чапаевск. Движение поездов на данном участке было временно приостановлено. Жертв и пострадавших не было.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым была скоординирована работа между региональным правительством, муниципалитетом и силовыми ведомствами. Глава региона находился на постоянной связи с правоохранительными органами и начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Дмитриевым. Оперативно был отработан вопрос восстановления графика движения поездов. После происшествия часть маршрутов были скорректированы и перенаправлены в обход. По поручению губернатора по отдельным пригородным маршрутам были приняты дополнительные меры по обеспечению передвижения пассажиров автобусами.

Спецслужбами в ходе проводимой работы было обнаружено и обезврежено взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста. Позднее Следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения моста было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", ч.2, ст. 281 УК РФ "Диверсия".

Специалисты провели обследование моста и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей. Благодаря слаженной работе различных ведомств и служб после 16:00 движение железнодорожного транспорта по неповрежденной линии было восстановлено. По информации РЖД, задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом, предпринимаются необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график. В настоящее время ведутся работы по восстановлению движения по второму пути.

"В первую очередь, хочу поблагодарить коллег из правоохранительных органов за проведенную и проводимую сейчас работу. Благодаря их высокопрофессиональным действиям удалось избежать более серьезных последствий этой диверсии, организованной преступным киевским режимом, — сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. — Прошу своих земляков сохранять спокойствие, опираться на информацию только из официальных источников, не тиражировать недостоверные сведения — именно на это и рассчитывают недруги нашего государства. Кроме того, прошу не публиковать различные фото и видеоматериалы места происшествия, прилегающей территории. Эту информацию могут использовать враги России".

Также, как напомнил губернатор, российским законодательством предусмотрена ответственность за распространение информации, которая не соответствует действительности.

Свидетелей и лиц, располагающих сведениями о данном происшествии, просят обращаться по телефонам: 8 (846) 339-19-50, 02, 102, 112; по e-mail: fsb.samara163@yandex.ru.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).

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