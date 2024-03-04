По факту взрыва на мосту у Чапаевска возбуждено дело о диверсии

В понедельник, 4 марта, следственным отделом УФСБ России по Самарской области по факту повреждения железнодорожного моста возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", ч.2, ст. 281 УК РФ "Диверсия". Об этом сообщили в пресс-службе управления.

При этом в ведомстве подтверждают ранее появившуюся информацию об обнаружении еще одного взрывного устройства.

"Взрывное устройство, установленное на опоре одной из линий железнодорожного моста через реку Чапаевка в г. о. Чапаевск, обезврежено. Мост осмотрен, линия признана неповрежденной и пригодной для использования. Движение железнодорожного транспорта восстановлено", — отметили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Напомним, рано утром 4 марта на мосту через Чапаевку произошел взрыв. Ответственность за него взяло на себя Главное управление разведки Украины. Судя по появившимся в Интернете фото, значительных повреждений мост не получил.