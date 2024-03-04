В Безенчуке и Нагорном нашли взрывчатку под ж/д полотном

В Самарской области обнаружены еще два самодельных взрывных устройства под ж/д полотном — в районе поселков Безенчук и Нагорный, сообщает Mash.
Напомним, рано утром под Чапаевском на ж/ж мосту произошел взрыв. Пути остались целы, пострадавших нет.
Первое СВУ — в Безенчуке — находилось на том же пути примерно в 15 км от моста через реку Чапаевка. Вторая находка — в Нагорном — уже другая линия рельсов неподалеку. Оба устройства не сдетонировали, с ними работают специалисты.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!