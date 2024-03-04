В Безенчуке и Нагорном нашли взрывчатку под ж/д полотном

В Самарской области обнаружены еще два самодельных взрывных устройства под ж/д полотном — в районе поселков Безенчук и Нагорный, сообщает Mash.

Напомним, рано утром под Чапаевском на ж/ж мосту произошел взрыв. Пути остались целы, пострадавших нет.

Первое СВУ — в Безенчуке — находилось на том же пути примерно в 15 км от моста через реку Чапаевка. Вторая находка — в Нагорном — уже другая линия рельсов неподалеку. Оба устройства не сдетонировали, с ними работают специалисты.