ГУР Украины взяло ответственность за взрыв на мосту около Чапаевска

В Главном управлении разведки Украины заявили, что ведомство стоит за организацией взрыва на железнодорожном мосту через реку около Чапаевска.

4 марта 2024 года около 6 часов мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций", - говорится в сообщении ГУР, распространяемом украинскими СМИ.

Напомним, взрыв произошел рано утром 4 марта. Судя по появившимся в интернете фото, значительных повреждений мост не получил.

В УФСБ по Самарской области сообщили, что никто не пострадал. Однако движение поездов через мост приостановлено.

Это вторая диверсия в Самарской области, за которой могут стоять украинские спецслужбы. 28 июля 2023 г. произошел взрыв на одном из НПЗ в Новокуйбышевске. Самодельное взрывное устройство сработало в здании заброшенного цеха. Никто не пострадал. Исполнитель - выходец с Украины - был задержан в Оренбуржской области по пути в Казахстан.