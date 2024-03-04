ГУР Украины взяло ответственность за взрыв на мосту около Чапаевска

В Главном управлении разведки Украины заявили, что ведомство стоит за организацией взрыва на железнодорожном мосту через реку около Чапаевска.
4 марта 2024 года около 6 часов мост был поврежден путем подрыва его силовых конструкций", - говорится в сообщении ГУР, распространяемом украинскими СМИ.
Напомним, взрыв произошел рано утром 4 марта. Судя по появившимся в интернете фото, значительных повреждений мост не получил.
В УФСБ по Самарской области сообщили, что никто не пострадал. Однако движение поездов через мост приостановлено.
Это вторая диверсия в Самарской области, за которой могут стоять украинские спецслужбы. 28 июля 2023 г. произошел взрыв на одном из НПЗ в Новокуйбышевске. Самодельное взрывное устройство сработало в здании заброшенного цеха. Никто не пострадал. Исполнитель - выходец с Украины - был задержан в Оренбуржской области по пути в Казахстан.
Последние комментарии
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..