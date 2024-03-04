В понедельник, 4 марта, в 14:44, пресс-служба КбшЖД сообщила, что движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск открыли по одному пути.

"Специалисты провели обследование железнодорожного моста через реку Чапаевка и убедились в безопасности пропуска поездов по одному из путей", — констатировали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Также в пресс-службе пояснили, что задержанные в результате инцидента пассажирские поезда следуют своим маршрутом. РЖД принимают необходимые меры по минимизации времени задержек и вводу поездов в график. Ведутся работы по восстановлению движения по соседнему пути.

Напомним, 4 марта, около 6:15, произошел взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск. Неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка. Движение поездов по мосту приостановили.

Позже ответственность за взрыв взяли на себя ГУР Украины.

Чуть позже правоохранители обнаружили еще два самодельных взрывных устройства под ж/д полотном — в районе поселков Безенчук и Нагорный.