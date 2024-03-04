В Самарской области произошел взрыв на ж/д мосту

В понедельник, 4 марта, около 6:15 произошел взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск. Там неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка, пишет телеграм-канал "База".

Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".