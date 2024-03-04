В Самарской области произошел взрыв на ж/д мосту

В понедельник, 4 марта, около 6:15 произошел взрыв на перегоне Звезда — Чапаевск. Там неизвестные попытались подорвать опору моста через реку Чапаевка, пишет телеграм-канал "База".
Движение поездов по мосту приостановлено. На месте работают спецслужбы. Сейчас в регионе объявлен план "Загорск".
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!