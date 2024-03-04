В УФСБ по Самарской области прокомментировали "хлопок" на железнодорожном мосту

По данным пресс-службы УФСБ по Самарской области, 4 марта в 6:13 на единый номер диспетчерской службы "112" поступило сообщение о хлопке в районе железнодорожного моста через реку Чапаевка в районе Чапаевска. Как отметили в ведомстве, сейчас движение поездов на участке временно приостановлено. Никто в результате произошедшего не пострадал. Но на месте работают сотрудники спецслужб.

Свидетелей и лиц, располагающих информацией о происшествии, просят обращаться по телефонам: 8(846)3391950 (дежурный УФСБ по Самарской области) или "02", "102", "112". Адрес электронной почты: fsb.samara163@yandex.ru.

Напомним, ранее появились данные о том, какие поезда задерживаются из-за произошедшего. Изменения в расписании могут касаться и пригородных поездов.