Из-за ЧП на железной дороге в Самарской области задерживаются поезда

В понедельник, 4 марта, в 7:56 в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено.

Напомним, неизвестные пытались взорвать мост. Пострадавших нет.

К настоящему моменту задерживаются поезда: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная и № 7104 Сызрань — Самара.

Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.