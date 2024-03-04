Из-за ЧП на железной дороге в Самарской области задерживаются поезда

В понедельник, 4 марта, в 7:56 в связи с инцидентом на железнодорожном мосту через реку Чапаевка движение поездов на перегоне Звезда — Чапаевск приостановлено.
Напомним, неизвестные пытались взорвать мост. Пострадавших нет.
К настоящему моменту задерживаются поезда: № 32 Москва — Орск, № 50 Москва — Самара, № 10 Москва — Самара, № 7574 Сызрань — Мирная и № 7104 Сызрань — Самара.
Ожидаются изменения в расписании движения пригородных поездов.
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД", а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).