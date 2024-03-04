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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров прокомментировал происшествие, случившееся на железнодорожном мосту в Чапаевске

ЧАПАЕВСК. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб. Движение поездов на данном участке временно приостановлено. Жертв и пострадавших нет.

"Попытки совершения террористических актов в отношении объектов инфраструктуры Самарской области предпринимаются не в первый раз, но благодаря слаженной работе всех ведомств и служб все они были пресечены", — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что находится на постоянной связи с правоохранительными органами.

"Переговорил с начальником Куйбышевской железной дороги Вячеславом Витальевичем Дмитриевым. Устраняются все отклонения от графика движения поездов. Часть маршрутов скорректированы и перенаправлены в обход. Регион окажет необходимое содействие в проведении ремонтно-восстановительных работ", — прокомментировал глава региона.

Также Дмитрий Азаров сообщил, что поручил министерству транспорта Самарской области подстраховать Куйбышевскую железную дорогу по тем маршрутам, где временно приостановлено движение.

"По пригородным маршрутам, там, где это требуется, дополнительно предприняты усилия по обеспечению передвижения пассажиров автобусами", — заключил губернатор.

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