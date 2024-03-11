Доля немецкого концерна Linde Group в "Линде Азот Тольятти" будет реализована с торгов

Доля немецкого концерна Linde Group в ООО "Линде Азот Тольятти" (50%) будет реализована с торгов, пишет "Самарское обозрение". По информации издания, продавать ее станут в соответствии с решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Деньги от продажи получит ООО "Русхимальянс", в качестве потенциального претендента на актив эксперты "СО" называют ПАО "КуйбышевАзот", которому принадлежат сейчас остальные 50% компании.

ЛАТ — оператор завода по производству аммиака и водорода на промышленной площадке "КуйбышевАзота" в Тольятти.

Аммиак и азотные удобрения, которые выпускаются с его применением, — основной источник выручки "КуйбышевАзота". Согласно промежуточной финансовой отчетности по международным стандартам, общая выручка "КуйбышевАзота" за первое полугодие 2023 г. — 38 млрд рублей. Из них 18,1 млрд руб. — производство аммиака и азотных удобрений, еще 15,3 млрд — капролактама и продуктов его переработки (полиамид-6, технические и текстильные нити, шинный корд, полиамидные и смесовые ткани, инженерные пластики). На 2021 г. (более свежих данных нет) ЛАТ обеспечивал примерно 43% всего производства аммиака "КуйбышевАзота".

Как пишет "СО", общий объем инвестиций "КуйбышевАзота" и Linde Group в "Линде Азот Тольятти" оценивался в 20 млрд руб., по 50% от каждого участника. Запуск завода в эксплуатацию состоялся в 2017 г., торжественный запуск — в 2018-м.

В 2022 г. концерн Linde Group подрядился построить газоперерабатывающий завод для ООО "Русхимальянс", оператора комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области. Предполагалось, что комплекс станет крупнейшим газоперерабатывающим предприятием в России и одним из самых мощных в мире по объему переработки — 45 млрд куб. м газа в год. Проект имеет статус общегосударственного значения для экономики Российской Федерации. Общая стоимость контракта — 5,9 млрд евро, в рамках его исполнения переведен аванс в размере более 1 млрд евро.

Концерн Linde Group начал работы в июле 2021 г., но в 2022-м заморозил все свои проекты в России. 28 мая 2022 г. концерн "в одностороннем порядке приостановил работы по контракту со ссылкой на введение Европейским союзом односторонних ограничительных мер". Попытки "Русхимальянса" расторгнуть контракт и вернуть неиспользованный аванс успеха не имели, Linde Group отказалась расторгать контракт, а также сообщила о невозможности выплаты в связи с действием Регламента ЕС (так сказано в материалах суда. — Прим. ред.). Такая позиция носила довольно волатильный характер: исполнение санкций никак не помешало Linde Group забирать дивиденды из российского бизнеса. В том же ЛАТ совладельцам в 2022 г. выплачено более 841 млн рублей.

Из материалов суда следует, что были проведены две экспертизы. Согласно им, реальный объем выполненных работ Linde Group оценен в 43 млн евро, общий размер выплат для погашений убытков "Русхимальянса" определен в 993 млн евро и 44 млрд рублей. Погашать убытки будут за счет распродажи российских активов Linde Group, среди которых и ЛАТ. Кроме того, на продажу выставят доли Linde в АО "Линде Газ Рус", АО "Линде Уралтехгаз", ООО "Линде Газ Новотроицк", ООО "Линде Газ Липецк", ООО "Газпром Линде Инжиниринг", ООО "Линде Инжиниринг Рус", ООО "Криостар Рус", ООО "Праксэа Рус" и ООО "Праксайр Волгоград". Последний актив также может представлять интерес для "КуйбышевАзота".

Всего к уплате, с учетом частичного погашения, озвучена сумма в 693 млн евро "в рублях по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату фактического исполнения решения суда" и 44 млрд руб. в виде убытков и процентов.

Как пишет издание, основным интересантом покупки ЛАТ можно считать "КуйбышевАзот". Предприятие находится внутри основной площадки "КуйбышевАзота" в Тольятти и интегрировано в технологическую цепочку.

На самом "КуйбышевАзоте" отказались как-либо комментировать происходящее с ЛАТ.

На торги будут выставлены 100% ООО "Праксэа Рус", совладельца ООО "Праксайр Самара" и ООО "Праксайр Азот Тольятти".

"Праксэа Рус" зарегистрировано в сентябре 2008 года. Состав учредителей неоднократно менялся, с декабря 2021-го 100% уставного капитала оформлены на британскую LINDE UK HOLDINGS. В 2021 г. выручка компании превысила 4 млрд руб., чистая прибыль — 1 миллиард. Данных за 2022 и 2023 гг. нет. В марте 2023 г. "Праксэа Рус" открыло три сертификата на выпуск кислорода, азота и жидкого аргона, так что компания продолжает деятельность.

У "Праксэа Рус" три дочерние компании в России — ООО "Праксайр Волгоград", ООО "Праксайр Самара" и ООО "Праксайр Азот Тольятти" (далее — ООО "ПАТ").

ООО "ПАТ" — крупнейшее из этой тройки, в 2021 г. его выручка составила 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд. Уставный капитал — 20 тыс. руб., поделен между "Праксэа Рус" и "КуйбышевАзотом". Компания является оператором завода по выпуску промышленных газов на производственной площадке "КуйбышевАзота". Общая стоимость проекта — 4 млрд руб., реализован в 2013–2016 гг. с американской корпорацией Praxair Inc., которая позже вошла в состав Linde Group.

"Праксайр Самара" — резидент особой экономической зоны "Тольятти". Финансовые данные компании не обновлялись с 2020 года. У "КуйбышевАзота" в этом предприятии только 25,01%. Оставшиеся 74,99% распределены между "Праксэа Рус" и "Праксайр Волгоград".

"Праксайр Волгоград" работает с 2009 года. В 2021 г. его выручка составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 180 млн. Данных за 2022 и 2023 гг. нет.