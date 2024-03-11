"Росгосстрах" вышел в шорт-лист финалистов премии CX Awards 2024

Компания "Росгосстрах" вышла в шорт-лист финалистов ежегодного конкурса профессионального мастерства CX Awards 2024 — международного конкурса в области маркетинга лояльности, CRM и управления клиентским опытом. CX World Awards считается самой крупной и авторитетной наградой в России в сфере клиентского опыта, а членами жюри выступают действующие профессионалы из крупных отечественных компаний.
Каждый год премия выявляет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
Быть включенным в список финалистов этой премии — это уже очень большое достижение: это означает, что члены профессионального Жюри отобрали лучших претендентов из общего числа заявленных в номинации, и выделили их в отдельный список финалистов.
"Мы ежегодно участвуем в этом конкурсе, потому что непрерывно работаем над повышением стандартов взаимодействия с клиентами, — рассказывает Светлана Бери, директор департамента управления взаимоотношениями с клиентами ПАО СК "Росгосстрах". — "Росгосстрах" не просто страховая компания, а старейшая и самая известная в нашей стране, что, конечно же, накладывает на нас дополнительную ответственность. И мы вынуждены лавировать между четко регламентированными для финансовых организаций процессами, которые могут не решаться в один момент, и быстрой реакцией на замечания клиентов. Ведь в первую очередь наши клиенты оценивают скорость и простоту урегулирования страхового случая. А во вторую — доступность информации по вопросам урегулирования, грамотность и вежливость сотрудников. Достаточно изучить оценки и комментарии клиентов по опросам после оказания услуг или отзывы на сайтах, чтобы понять, как можно помочь клиентам и что улучшить внутри компании. В течение прошлого года мы изменили стратегический вектор обслуживания клиентов, расширив функционал входящей коммуникации операторов колл-центра до уровня Центра помощи клиентам c функцией пролонгации договоров".
Светлана Бери отметила, что за это время Департаментом управления взаимоотношениями с клиентами было реализовано много интересных задач: упрощен и ускорен ряд формальных процедур для сокращения сроков рассмотрения убытков, расширен ряд сервисных и ситуационных консультаций — даже для тех людей, кто попал в трудную ситуацию, не имея полиса "Росгосстраха". Все операторы "горячей линии" прошли обучение по линейке сопровождающих услуг. База знаний сотрудников Центра была расширена памятками и скриптами для сокращения времени на поиск информации по запросам клиентов.
"На протяжении всего года мы измеряли оценку удовлетворённости клиентов, и если смотреть динамику начала года и его завершения, оценка достигла 8,5 баллов из 10 возможных!" — подчеркнула Светлана Бери.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.