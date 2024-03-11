Перспективы развития самарской энергетики обсудили с главой Минэнерго РФ

В понедельник, 11 марта, в ходе рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым. Встреча прошла в развитие совещания, которое министр провел в ходе визита в Самарскую область 16 февраля.

Стороны обсудили, как реализуются обозначенные в ходе совещания направления совместной работы. Среди них — создание и модернизация энергетической инфраструктуры, подготовка кадров для отрасли, а также поставка оборудования и продукции, произведенной в нашем регионе, для энергетического комплекса страны. Отдельно обсудили инвестиционные планы компаний отрасли в регионе.

Сегодня же Дмитрий Азаров встретился с генеральным директором ПАО "Россети" Андреем Рюминым. На встрече обсуждалось участие компании в ключевых инфраструктурных проектах, электроснабжении новых жилых и производственных объектов.