На ул. Олимпийской в Самаре горел гараж с машиной

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Во вторник, 12 марта, примерно в 6:59 начался пожар на ул. Олимпийской, 65а в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.