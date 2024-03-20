Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил президента за решение провести в Самаре международный спортивный форум

Осенью 2025 года в Самаре состоится международный форум "Россия — спортивная держава". Соответствующее распоряжение 19 марта было подписано президентом РФ Владимиром Путиным.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил главу государства за оказанное региону доверие и выразил уверенность, что масштабный форум будет проведен на самом высоком уровне.

"Я благодарен нашему национальному лидеру Владимиру Владимировичу Путину за то доверие, которое в очередной раз оказано им Самарской области. Мы хотели, чтобы такое масштабное и значимое мероприятие прошло на самарской земле, я обращался с такой просьбой к президенту. Владимир Владимирович нас поддержал, и Самарская область вновь не подведет!" — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Руководство региона провело большую подготовительную работу, чтобы претендовать на проведение форума. В августе 2023 года спортивную инфраструктуру региона оценил генеральный директор АНО "Форум "Спортивная держава" Алексей Степанов. Тогда руководитель организации на встрече с губернатором подтвердил готовность области к приему столь масштабного спортивного мероприятия. В дальнейшем Дмитрий Азаров обратился к президенту страны с просьбой, чтобы именно Самара была выбрана местом проведения мероприятия в 2025 году.

"Нет сомнений в том, что форум пройдет в Самаре на самом высоком уровне. Безусловно, нам предстоит провести большую работу, но уверен, что совместно с коллегами из дирекции форума, Правительства России, конечно, при поддержке спортивной общественности Самарской области, жителей региона, любителей спорта мы обязательно справимся с поставленными задачами. Убежден, что проведение форума даст новый импульс к развитию спорта в нашем регионе, позволит привлечь к занятиям спортом еще больше жителей губернии", — считает губернатор.

Право на проведение форума Самарская область завоевала, прежде всего, своими спортивными результатами. В регионе благодаря национальному проекту "Демография", реализуемому по решению президента Владимира Путина, активно укрепляется спортивная инфраструктура, развивается отрасль спорта в целом. Так, за последние годы в Самарской области построено более 160 спортивных объектов, с 2017 года вовлеченность жителей в регулярные занятия физической культурой и спортом выросла более чем в 1,5 раза — с 34% до 57,1%. Высокие результаты показывают спортсмены Самарской области, значимы достижения спортивных клубов региона — в нынешнем сезоне впервые в истории областного спорта сразу 9 команд губернии играют в высших лигах.

Кроме того, Самарская область имеет богатый опыт организации мероприятий самого высокого уровня, например, Чемпионат мира по футболу 2018 года, XXII фестиваль "Российская студенческая весна", целый ряд культурных и спортивных событий международного значения.

Распоряжение о проведении форума в Самарской области стало одним из первых решений президента после прошедших выборов. Форум "Россия — спортивная держава" проводится с 2009 года и является одним из ключевых и самых важных событий спортивной отрасли страны. На площадках форума идет обмен опытом, налаживаются новые деловые связи, обсуждаются актуальные вопросы спортивной сферы, принимаются решения по ее дальнейшему развитию.