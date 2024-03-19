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Спорт

Самара примет форум "Россия — спортивная держава" в 2025 году

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре-октябре 2025 г. Самара примет международный форум "Россия — спортивная держава". Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

Документом устанавливается, что подготовка и поведение мероприятия будут финансироваться из бюджета страны. При этом правительству области также рекомендовано предусмотреть бюджетные ассигнования на форум.

Напомним, о том, что Самарская область претендует на проведение данного форума, стало известно в августе 2023 г. по итогам встречи губернатора Дмитрия Азарова с генеральным директором АНО "Форум "Спортивная держава" Алексеем Степановым.

Форум "Россия — спортивная держава" проводится с 2009 года. В прошлом году мероприятие проходило в Перми, в 2024 г. его примет Уфа.

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