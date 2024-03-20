В Тольятти из-за пожара эвакуировали ТЦ "Миндаль"

В среду, 20 марта, в 11:04 в ОДС ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре в ТЦ "Миндаль" на ул. 70 лет Октября в Тольятти, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

Прибывшими подразделениями установлено, что в торговом зале на первом этаже произошло загорание электросветильника на площади 0,5 кв. м., ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 30 человек.