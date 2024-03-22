Руководитель "Самбата": "Необходимо вводить льготы для военных волонтеров"

Общественный деятель, руководитель волонтерского движения "Самбат" Виктор Романов в интервью Волга Ньюс рассказал о нюансах работы и об актуальных проблемах, с которыми сталкиваются волонтеры.

— Как возникла идея стать организатором движения "Самбат"?

— Я сам когда-то нес срочную службу в нашей армии. Поэтому, имея представление об армейской жизни, понимал, что нужно выстраивать конструктивную логистику, иначе не избежать сложностей со снабжением. Но цели стать именно руководителем волонтерского движения не было.

С началом мобилизации мы просто активизировались с друзьями и начали помогать ребятам в Рощинском. Постепенно налаживали связи в подразделениях с командирами. Очень быстро стало понятно, что необходимость в обеспечении у бойцов гораздо больше, чем толстовки или генераторы. Так все и закрутилось.

— Чем изначально помогали?

— Самая первая гуманитарная помощь была продуктовой. Мы организовали группу в соцсетях, туда вступило очень много людей: фермеры, студенты, родственники бойцов. После сообщения, что ребят кормят с полевой кухни, фермер начал передавать свежее мясо, а жители — тушенку, другие продукты. Кроме того, мы привозили одноразовую посуду в больших объемах. Практически с первого дня познакомились с людьми, которые отвечали за полевую кухню, по их запросам приобретали и сразу же привозили необходимое.

Командиры шли везде навстречу, всегда разрешали с бойцами пообщаться, поговорить. Первый опыт общения и поддержки — это 44-й полк, наши, самарские ребята. Я видел по их глазам и эмоциям, что наша поддержка важна для них.

Помню, когда впервые приехали знакомиться, многие отмахнулись, мол, опять пиариться приехали. Во второй раз обстановка кардинально изменилась: все тебя обнимают, идут здороваться, рады видеть. Приходят с полигона мокрые, грязные, замерзшие и, вместо того, чтобы идти мыться, идут к нам обниматься и общаться. Такие теплые отношения мы поддерживали постоянно, а потом случилась трагедия в Макеевке…

— Волонтерский опыт уже имели, или все это было для вас впервые?

— Я проживаю в Волжском районе, в поселке Смышляевка, и уже длительное время занимаюсь здесь проблемами экологии: организовал группу активистов, состоящую из местных жителей. Сейчас я, скажем так, переродился из эковолонтера в помощника в зоне СВО. И, когда спецоперация закончится — надеюсь, это произойдет в ближайшее время — вновь будем заниматься экологией.

— Вы сказали, что удалось выстроить теплые отношения с бойцами, но потом случилась трагедия в Макеевке. Руки после этого не опустились, продолжили помогать?

— Никаких пауз мы не брали, после этого только нарастили обороты. Друг за другом на фронт отправили грузовики 3, 5, затем 8 января. Группировались, координировались с областным руководством, фондом "Звезда и лира". Вместе закупили 300 спальных мешков, тактическую одежду, берцы, обувь. По сути, нужны были вещи первой необходимости — тактическая боевая одежда, — и мы достаточно быстро решили эту задачу.

Помимо прочего на фронт поставляли и продолжаем поставлять печи, окопные свечи, маскировочные сети, огромное количество генераторов, спецоборудования. Перечень внушительный, это многомиллионные суммы, собранные с обычных людей, патриотов, волонтеров на добровольных началах. Помимо этого подключаем организации, способные помочь. Например, пришел запрос на печки-буржуйки и к нам подключились учебные заведения города, обычные автослесарные мастерские, заводы. Кто-то режет металл, кто-то его варит, кому-то проще сделать полный цикл в собственном гараже. Используем разные варианты и методы.

— Как отстроен процесс доставки грузов?

— Я вожу все сам. У нас есть своя команда, склады в зоне СВО, куда доставляется помощь. Если не можем по местам развести, то бойцы сами забирают со склада под отчет всю пришедшую им гуманитарку.

— Считали, сколько раз ездили "за ленту"?

— Больше 30, считать перестал. Поначалу приобрел определенные средства защиты вроде бронежилета, но затем все раздал бойцам. Однако после последней поездки, когда до нас всего 150 метров не долетел дрон-камикадзе (система РЭБ его вовремя заглушила) опять начал задумываться об амуниции.

— Волонтеры из других организаций рассказывали, что противник в зоне боевых действий нередко сбивает с пути — навигаторы сбоят, ведут по ложному направлению, в том числе, на минные поля. У вас есть подобный опыт или удавалось избегать?

— Изначально 90% маршрутов, по которым мы доставляем "гуманитарные грузы", изучалось, так скажем, "методом научного тыка". Карта есть, навигация тоже, а что по дороге — не ясно. Часто приходилось с грузом ехать на свой страх и риск по танковым дорогам, где-то на разбитые мосты натыкались. Дороги там напрочь убитые, а мы возим помощь в больших цельнометаллических фургонах. Со временем стали ориентироваться, понимать, где и как лучше проехать, сейчас и другим волонтерам тоже подсказываем, советуем, как оптимально проложить маршрут и обойти опасные участки.

— Как к поездкам члены семьи относятся?

— Не скрою, поначалу ездил через тревогу перед неизвестным. Супруга с самого начала поддерживает меня и сейчас, когда я на СВО, вся работа на ее плечах. У нас сильная команда админов, которые /помогают 24/7. Сейчас, пока езжу туда-сюда, чувствую себя человеком, делающим очень нужное дело.

— Если перевести помощь в цифры, сколько тонн груза доставили? Или, возможно, какая-то посылка запомнилась больше всего.

— Мы каждый раз собираем около 10 тонн груза. По заявкам бойцов постоянно собираются определенные позиции. Надо, например, генераторы, и мы начинаем собирать: где-то сами покупаем, где-то люди приносят. Но просто прибор с полки мы не повезем, а здесь же, дома, покупаем масло, топливо, заливаем, заводим, обкатываем. И только после обкатки сливаем все жидкости и везем на фронт уже как рабочий инструмент. Дело в том, что у нас уже были ситуации, когда привозили новый генератор, а он не завелся.

Я к чему: помимо всего, что можно оценить деньгами, работу волонтеров, которая делается десятками рук, по сути, совсем не видно. Но она беспрестанно делается, ее очень много: сборы, сортировки, прием посылок, погрузка машин и так далее — все это бесценно. И в основном это женщины.

— Количество участников в вашей группе Вконтакте — более 5000 человек. Это одно из самых крупных движений во всем регионе. Все активные?

— У нас в "Вайбере" раньше была группа на 20 тысяч человек, но ее атаковали украинские хакеры.

Активные все, но цифры другие, таких волонтеров гораздо больше: есть люди, которые не состоят в группах в соцсетях.

— По области у вас тоже пункты сбора функционируют. Насколько я понимаю, их несколько десятков?

— Они периодически открываются и закрываются, меняются места и локации. Тут человеческий фактор играет роль: в определенное время мог человек разместить пункт волонтерской помощи в своем магазине, а затем магазин пришлось закрыть и пункт, соответственно, свернуть. Где-то, напротив, появляются арендные места, на их месте открываются новые пункты. В целом, действительно, в среднем постоянно функционирует около 20-30 пунктов, включая крупные города — Самару, Тольятти, Сызрань.

— Как удается совмещать волонтерскую деятельность с основной работой?

— Последнее время все больше ощущаю, что моя организация начинает проседать. Работе с контрактами и другими делами, которыми нужно заниматься в офисе с хорошим интернетом, я предпочел поездки в зону СВО, где не то что хорошего, а вообще никакого интернета, порой, нет. Это проблема и большая, но пока придерживаюсь мысли и веры, что, наша победа уже близка.

— Какие проблемы актуальны для движения "Самбат"?

— Все это время мы оказываем и продолжаем оказывать непрерывную помощь и поддержку. И многие готовы помогать дальше, но уже, по сути, нечем. За два года бюджеты у многих "подсохли". Вот сейчас, например, я говорю с вами и параллельно веду переписку с одним из подразделений, где супруга бойца просит помощи для мужа. На кухне у меня дома тоже сейчас сидят два бойца, приехали разговаривать по поводу помощи. Это вам просто для понимания нагрузки, которая имеется.

Как и большинство волонтерских движений, мы не имеем какой финансовой поддержки от государства. А самое негативное во всей этой ситуации — мы никак не застрахованы, и не защищены законом. Сейчас пытаются продвинуть в Госдуме законопроект, связанный с военными волонтерами, с теми, кто ездит в зону СВО и рискует жизнью. Думаю, движение в этом направлении верное. Мы никаких льгот не получаем от государства, а работаем 24 на 7, часто рискуем, причем как на СВО так и дома.

Еще один пример: в прошлом году мы составляли большой проект на грантовую поддержку. Просчитали всю работу, действия. Я был поражен. Делая эту работу изо дня в день, даже не задумывался, сколько это может стоить с учетом рабочих рук, материалов и т. п. Получилось, что три месяца той поддержки, что мы оказываем бойцам, оцениваются в несколько млн рублей. Это все, что собирают, делают люди.

Недавно мы раскачались до изготовления 200 масксетей в месяц, но сегодня просели. Материала и средств не хватает, хотя желающих плести очень много. Мы и мастер-классы проводим, готовы организовать пункты, где можно этим заниматься.

— У вас есть "Самбат-музей", что он из себя представляет?

— В нем представлены образцы вооружения. Все это мы показываем ученикам школ, студентам колледжей. После последней поездки коллекцию пополнил дрон-камикадзе, который чуть не долетел до нас. Его обезоружили и отдали мне, теперь он в музее.

Сама выставка расположена в Кинеле, но по запросу мы возим экспонаты в школы, параллельно организуем встречи с бойцами, они общаются с ребятами, рассказывают истории о жизни "за лентой".

Так же мы совместно с проектом "Едем на Донбасс" создали совместные выступления в учебных заведениях колледжей Самарской Области, ребята в живую видят и трогают экспонаты и слушают рассказы, а после музея — еще концерт с роликами, где мы бываем.

— Помимо гуманитарных поставок ведете параллельные направления?

— Их, на самом деле, очень много, можно ознакомиться на сайте движения "Самбат". Одно из основных — поддержка детей в ЛНР, где расположен подшефный нам дом-интернат в пос. Новый Айдар. В нем находятся дети с заболеваниями легких, с пороком сердца. Есть такие ребята, которые живут в интернате на постоянной основе из-за того, что в поселках, где они проживают, нет отопления, света. Кроме того, в начале учебного года отвозили много материалов и учебных пособий. Очень радовались учителя картам РФ, учебникам и книгам. Также помогаем образовательным учреждениям Луганска, помогаем раненым бойцам, работаем с госпиталями.

— Что пожелаете тем, кто сейчас на фронте?

— Скорейшего возвращения домой всем, кто "за лентой", скорейшего выздоровления тем, кто в госпиталях. Возвращайтесь живыми и здоровыми. Желаю, чтобы СВО закончилась победой и на нашей русской земле воцарился мир. Всем, кто помогает фронту, — удачи в ваших благих делах.