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Олимпийская чемпионка Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти На Всемирном фестивале молодежи четыре экскурсовода из Самарской области познакомят гостей с достижениями России Самарская молодежь будет укреплять сотрудничество с сербской Самарские студенты и волонтеры проверили свой интеллект На всемирный фестиваль молодежи отправились участники и волонтеры из Самарской области

Молодежная политика Общество

Олимпийская чемпионка Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Всемирный фестиваль молодежи - главное молодежное событие года - продолжился на территории российских регионов. Образовательная программа фестиваля в Самарской области прошла при поддержке Российского общества "Знание".

Фото: пресс-служба Российского общества Знание

На площадке Тольяттинского государственного университета двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта Елена Посевина встретилась с преподавателями, студентами института физической культуры и спорта, гуманитарно-педагогического института, а также учениками тольяттинской городской спортивной школы по художественной гимнастике LADA. Всего на встречу пришло около 90 тольяттинцев.

Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха. Во время живого диалога она ответила на вопросы, с чего начинала свой путь в художественной гимнастике, кто были ее наставники и кумиры, какие трудности случались на пути к олимпиаде и какая медаль ей досталась сложнее, дала советы молодым спортсменам и их родителям.

"Мы много говорили о том, как важна поддержка близких людей и семьи. Ведь именно семья рядом каждый день, в дни успеха и поражения. Сегодня в России очень большие возможности для развития в спорте - новые спортивные центры, возможность бесплатных занятий. Конечно, мой родной вид спорта - художественная гимнастика. И мы с ребятами много говорили о том, что российская школа художественной гимнастики - одна из самых сильных по сравнению с другими школами в мире. И в первую очередь благодаря людям - спортсменам, тренерам, которые каждый день работают над собой, придумывают новые, сложные элементы, связки. И, конечно, в нашей школе важны красота, эстетика, музыкальность", - отметила спортсменка.

На данный момент проведено около 200 просветительских мероприятий, включая выступления, дискуссии, мастер-классы выдающихся ученых, мастеров науки и искусств, общественных и государственных деятелей, представителей бизнес-сообщества, известных спортсменов и других экспертов.

Программа объединила россиян из разных регионов страны и иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи, которые в составе нескольких команд отправятся в путешествие по стране.

Всемирный фестиваль молодежи проходит в соответствии с Указом президента России Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества. В ВФМ-2024 участвуют 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и др., включая 10 тысяч иностранных участников. Впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в мероприятии получили подростки от 14 до 17 лет - 500 из России и 500 из-за рубежа. В организации и проведении фестиваля задействовано 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. 

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Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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