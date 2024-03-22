Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с терактом в Подмосковье

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким пострадавших в трагедии в Подмосковье.

"С болью и горечью получаем новости о трагедии в Подмосковье. Циничной террористической атаке против мирных людей, не имеющей никаких оправданий. Исполнители этого чудовищного злодеяния и те, кто за ними стоит, безусловно, будут найдены и понесут суровое наказание. Самые искренние соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим! Самарская область, как и вся страна, в этот трудный час вместе с вами!" - заверил глава региона.

Напомним, вечером в пятницу, 22 марта, в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел теракт — группа неизвестных с автоматами расстреляла посетителей и подожгла здание. По предварительным данным погибло около 40 человек.