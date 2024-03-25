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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Александра Комракова

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким известного самарского журналиста Александра Комракова, скончавшегося 24 марта:

"От имени правительства Самарской области и от себя лично выражаю глубокие, искренние соболезнования родным, близким, коллегам в связи с уходом из жизни известного журналиста, бывшего редактора областной общественно-политической газеты "Волжская коммуна" Александра Васильевича Комракова.

Это невосполнимая потеря для нашей губернии. От нас ушел выдающийся профессионал, с именем которого связаны важнейшие вехи развития самарской журналистики. Творческий путь Александра Васильевича Комракова отмечен такими известными, авторитетными изданиями, как журнал "Дело", еженедельник "Самарское обозрение", газета "Ведомости" в Среднем Поволжье и, конечно, "Волжская коммуна", главным редактором которой он был на протяжении десяти лет.

Его опыт и знания были востребованы на военной и на государственной службе. Выпускник Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского и факультета журналистики МГУ, Александр Васильевич Комраков в последние годы трудился в аналитическом управлении департамента внутренней политики Самарской области.

Разносторонне талантливый человек, он умел сочетать в себе качества мудрого, требовательного руководителя и чуткого, внимательного, удивительно скромного человека. Александр Васильевич любил жизнь, любил людей и всегда был открыт к общению, о чем свидетельствует широкий круг его интересов — литература, горные лыжи, парусный спорт.

Нам будет очень не хватать этого замечательного, душевного, по-настоящему доброго человека. Вместе с семьей Александра Васильевича Комракова, вместе со всеми, кто близко знал его, трудился с ним, мы скорбим об этой тяжелой утрате".

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