Скончался самарский журналист Александр Комраков

В воскресенье, 24 марта, в возрасте 64 лет скончался известный самарский журналист Александр Комраков.

Александр Васильевич стоял у истоков деловой журналистики в губернии, был главным редактором журнала "Дело", еженедельника "Самарское обозрение", собственным корреспондентом газеты "Ведомости" в Среднем Поволжье. С 2007 по 2017 г. возглавлял областную общественно-политическую газету "Волжская коммуна". Работал в экспертно-аналитическом управлении администрации губернатора Самарской области.

Многие сотрудники портала "Волга Ньюс" работали с Александром Комраковым в различных изданиях и будут помнить его как настоящего профессионала, открытого и доброго человека.

Редакция выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича.

Информация о времени и месте прощания будет опубликована дополнительно.