Прощание с Александром Комраковым состоится 26 марта

Прощание с Александром Комраковым состоится завтра, 26 марта, по адресу: Самара, ул. Борская, 108, зал №3, с 10:00 до 11:45.

Известный самарский журналист Александр Комраков скончался 24 марта, в возрасте 64 лет. Он стоял у истоков деловой журналистики в регионе, был главным редактором ряда журналов и газет.