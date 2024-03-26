В Самаре фракцией ЕР предложены изменения в законопроект об обращении с животными

В преддверии заседания Самарской губернской думы, состоялось собрание фракции "Единая Россия". Участники обсудили в том числе и поправки к закону Самарской области в сфере обращения с безнадзорными животными на территории региона.

Вопрос контроля бродячих собак в области актуален: участились случаи их нападения на жителей, среди пострадавших есть и дети. В связи с этим необходимы новые меры для сокращения численности безнадзорных животных, несущих риски жизни и здоровью граждан.

Предлагается принять целый комплекс мер. В том числе речь идет о возможности создания на территории региона пунктов временного содержания, где будет комиссионно оцениваться состояние собак и решаться вопрос их дальнейшего жизнеустройства, передачи в приюты либо гражданам. Будет разработано положение о деятельности данных пунктов временного содержания, в котором будут уточнены все детали.

Еще одна мера — запрет организации прикорма диких животных в определённых местах, таких как детские и спортивные площадки, места проведения культурных и спортивных мероприятий и другие.

Кроме того, предлагается ввести ответственность за организацию прикорма и нахождение стай собак на организованных территориях, таких как гаражные массивы, стоянки, стройплощадки и т. д. Особое внимание было уделено поправке об эвтаназии безнадзорных животных.

Депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте уверены, что существует острая необходимость совершенствования законодательной базы в области обращения с животными. Вместе с Самарским региональным отделением "Единой России" проводились опросы в социальных сетях, на профильных сайтах. Старались услышать все мнения и учесть требования и предложения многочисленных зоозащитников, ветеринарных врачей, волонтеров, в том числе и из других регионов, в том числе постарались учесть положительный законодательный опыт других субъектов РФ, а также международные практики в области обращения с животными.

"Проведена большая работа, в том числе с зоозащитниками. Мы однозначно понимаем, что города и все населенные пункты должны быть безопасны для людей, — подчеркнула руководитель фракции "Единая Россия" Марина Антимонова. — Нужно выдержать этот баланс между безопасностью людей и гуманным обращением с животными".

Одним из решений в этой ситуации стало предложение внести в законопроект поправки, которые исключают обязательную эвтаназию собак, которые находятся в пункте временного содержания 30 дней и не были устроены.

"Прежде чем переходить к радикальному шагу необходимо профессиональному сообществу с общественниками отработать критерии агрессивности собак. Чтобы быть более объективными, чтобы не нарушить принципы гуманности и предлагается такое решение", — отметила руководитель фракции.

Марина Антимонова подчеркнула, что данный вопрос обсуждался с секретарем регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрием Азаровым и были определены несколько направлений для дальнейшей отработки.