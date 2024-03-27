Одиннадцатый фестиваль-выставка животных из приютов "Друг Человека" состоится в Самаре 30 и 31 марта

Очередной фестиваль "Друг Человека" состоится в субботу и воскресенье, 30 и 31 марта, в Самаре в ВЦ "Экспо-Волга" (ул. Мичурина, 23а). Двери для посетителей будут открыты с 11 до 18 часов. Вход свободный.

Неизменные организаторы самой масштабной выставки животных из приютов — ветеринарный центр "ФлагманВет" и сеть магазинов товаров для животных "ЗооПарк". Мероприятие проводится дважды в год и станет одиннадцатым.

Основная часть фестиваля — выставка-отдача животных из приютов. Своих подопечных привезут "ФлагманВет", "Надежда", "Участие", "Кот-Бегемот", "Зооспасение" и другие, а также частные волонтеры. Весь первый этаж города питомцев будет предоставлен собакам, а кошки расположатся в отдельной уютной локации на втором этаже. Больше сотни хвостиков приедут на "Друг Человека", чтобы использовать свой шанс стать домашними.

"Друг Человека" — намного больше, чем просто выставка. Гостей фестиваля ждет обширная развлекательная и познавательная программа.

"ФлагманВет" представит новые фотопроекты с животными: фестиваль украсят картины с изображением очаровательных носиков. А уже известная самарцам выставка "Невидимая сторона", посвященная собакам, выжившим после тяжелейших травм, расположится рядом со стендом "Ветеринария катастроф".

Это экспертное направление работы "ФлагманВет", наработавшего огромный опыт спасения животных с разнообразными заболеваниями и травмами: от переломов до оторванных конечностей, от переохлаждения до отравления, от ушибов до скальпирования, от травм после ДТП до пулевых ранений и многое другое.

Особенных пациентов, вылеченных и радующихся жизни, несмотря на инвалидность, можно будет увидеть на выставке. Директор "ФлагманВет" Инна Тарасенко выступит с лекцией о пути спасения таких собак.

О зрелищной программе позаботились участники просветительского проекта "Вот он — Пес!" Совместно с кинологическими организациями, они проведут соревнования по аджилити и фристайлу, ралли обидиенс и питч & гоу, ноузворку. Состоится конкурс костюмов для собак, а на десерт — новый этап конкурса беспородных собак "Метис Вселенная".

На выставке можно познакомиться с товарами и услугами для животных. Желающие смогут посетить дог-своп — обмен собачьими вещами. Также будет представлен маркет товаров для животных и благотворительная ярмарка местных производителей и хэнд-мейда.

Традиционно будет работать лекторий. Эксперты из разных отраслей зоосферы поделятся своим опытом. Особые гости фестиваля — сотрудники Самарской таможни. Они покажут, как служебные собаки находят контрабанду.

Развлекательная программа будет представлена живой музыкой, спектаклями, конкурсами. Активные участники и те, кто заберет питомцев домой, получат подарки. Для детей будет работать увлекательное пространство для игр и мастер-классов. Для восполнения сил гостей — кафе.

Главные задачи фестиваля — донесение до людей информации о проблеме бездомных животных, о возможностях помощи им, призыв забирать животных из приютов в дома. "Друг Человека" играет большую роль в просвещении граждан, формировании у них ответственного отношения к животным, формировании культуры обращения с питомцами, вносит вклад в создание комфортной городской среды за счет пристройства животных с улицы.