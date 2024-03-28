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Эксперты РСХБ спрогнозировали рост производства салатов и зелени в России

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие годы производство зелени и салатов в России будет расти в среднем на 5% в год за счет ввода новых мощностей и диверсификации линеек продукции крупнейших тепличных агрохолдингов, импортозамещения и повышенного спроса на свежую зелень и листовые салаты, прогнозирует Центр макроэкономического анализа и регионального прогнозирования Россельхозбанка.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

По прогнозам экспертов, производство зеленных культур, в частности зелени и салатов, выращиваемых в открытом и защищенном грунте может превысить 100 тыс. тонн в том числе в защищенном грунте, объем производства может вырасти с 29 до 38 тыс. тонн к 2030 году.

Рост производства салатов и зелени будут стимулировать развитие и модернизация отечественных тепличных комплексов за счет широкомасштабного внедрения и применения современных агротехнологий и оборудования, совершенствования способов возделывания почвы и условий выращивания зеленных культур. Производство органических продуктов и продукции с улучшенными характеристиками ("зеленой" продукции) также может стать одним из драйверов развития российского растениеводства на многие годы вперед.

По итогам 2023 года валовый сбор листовых салатов, в защищенном грунте составил 29 тыс. тонн, сбор салатов в открытом грунте составил порядка 50 тыс. тонн, по данным экспертов Россельхозбанка он может вырасти на треть к 2030 году. Среди наиболее популярных сортов данных салатов: фриллис, ромен, айсберг, латук. Регионами-лидерами по производству салата являются Приволжский, Центральный и Северо-западный федеральные округа, на долю которых в среднем за последние 3 года приходится 22-24% от сбора. Традиционно большая часть салата производится в Южном федеральном округе — до 15%.

"Развитию производства салатов и зелени активно способствует непрерывно растущий спрос на экологически чистые и органические продукты. Наиболее высокие темпы роста в ближайшие 10 лет будут показывать производство зелени и салатов, выращенных в новейших автоматизированных тепличных комплексах. Вместе с трендом на здоровый рацион и ростом потребления овощей в России развивается и направление производства микрозелени — молодых съедобных ростков овощей и трав. Около 60% производства данного типа зелени приходится на отечественных аграриев. Эксперты отмечают, что особенно востребована микрозелень в сегменте HoReCa (отельная и ресторанная отрасли)", — отмечает управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.

Сейчас россияне съедают порядка 7-10 кг зелени в год, при этом придерживающееся здорового питания граждане могут потреблять более 12 кг салатных овощей в год. Так, по оценкам Центра макроэкономического анализа и регионального прогнозирования РСХБ, к 2030 году объем потребления салатов и зелени может достигнуть 123,2 тыс. тонн, превысив показатели 2023 года на 30%, при этом до 43% продукции будет обеспечено предприятиями защищенного грунта.

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