Решения "Лаборатории Касперского" в 2023 г. заблокировали более 1,6 млн фишинговых атак в Самарской области

По данным "Лаборатории Касперского", в 2023 г. объемы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне.RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом. При этом в Самарской области решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали более 1,6 млн попыток пользователей перейти на фишинговые страницы*. Эксперты предупреждают: фишинг остается актуальной угрозой из года в год. Злоумышленники адаптируют свои схемы под актуальную повестку, могут связывать темы писем и веб-ресурсов с последними событиями, применяют новые инструменты.
Среди наиболее популярных целей злоумышленников — аккаунты пользователей мессенджеров. В течение года мошенники часто использовали украденные учетные записи для реализации своих схем — например, многоступенчатой схемы телефонного мошенничества, или для рассылки фишинговых писем по списку контактов жертвы.
Кроме того, в 2023 г. в России стало в 2,5 раза больше вредоносных ссылок по сравнению с предыдущим годом. Такие ссылки ведут на страницы с вредоносными программами, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы зловредов.
"Фишинг остается актуальной угрозой для интернет-пользователей. Мошенники постоянно совершенствуют свои легенды и схемы обмана — делают их более правдоподобными и убедительными, поэтому даже те, кто осведомлен о киберугрозах, находятся в группе риска. Чтобы противостоять злоумышленникам, важно оставаться бдительными: критически относитесь к информации в интернете, не переходите по сомнительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, не пренебрегайте защитными решениями — они предупредят о попытке перейти на вредоносный ресурс", — комментирует Ольга Свистунова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".
Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой фишинговых атак, "Лаборатория Касперского" предлагает ознакомиться с чек-листом:
- не стоит открывать сообщения от подозрительных отправителей и переходить по ссылкам из них;
- если отправитель надежный, но текст сообщения кажется подозрительным, лучше связаться с ним альтернативным способом и уточнить информацию;
- важно проверять URL сайта — обычно адрес фишинговых страниц внешне похож на легитимный. В нем могут содержаться мелкие ошибки, незаметные с первого взгляда. Например, 1 вместо l или 0 вместо O;
- стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно;
- необходимо использовать разные пароли для всех своих аккаунтов. Так, если пользователь введет пароль от одной из учетных записей на фишинговой странице, злоумышленники не смогут получить доступ к остальным аккаунтам;
- важно использовать надежное защитное решение, такое как Kaspersky Premium. Оно эффективно выявляет и блокирует спам, а также попытки перехода по фишинговым ссылкам.
* Данные анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" в Самарской области.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???