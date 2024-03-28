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Решения "Лаборатории Касперского" в 2023 г. заблокировали более 1,6 млн фишинговых атак в Самарской области

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Лаборатории Касперского", в 2023 г. объемы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне.RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом. При этом в Самарской области решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали более 1,6 млн попыток пользователей перейти на фишинговые страницы*. Эксперты предупреждают: фишинг остается актуальной угрозой из года в год. Злоумышленники адаптируют свои схемы под актуальную повестку, могут связывать темы писем и веб-ресурсов с последними событиями, применяют новые инструменты.

Среди наиболее популярных целей злоумышленников — аккаунты пользователей мессенджеров. В течение года мошенники часто использовали украденные учетные записи для реализации своих схем — например, многоступенчатой схемы телефонного мошенничества, или для рассылки фишинговых писем по списку контактов жертвы. 

Кроме того, в 2023 г. в России стало в 2,5 раза больше вредоносных ссылок по сравнению с предыдущим годом. Такие ссылки ведут на страницы с вредоносными программами, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы зловредов.

"Фишинг остается актуальной угрозой для интернет-пользователей. Мошенники постоянно совершенствуют свои легенды и схемы обмана — делают их более правдоподобными и убедительными, поэтому даже те, кто осведомлен о киберугрозах, находятся в группе риска. Чтобы противостоять злоумышленникам, важно оставаться бдительными: критически относитесь к информации в интернете, не переходите по сомнительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, не пренебрегайте защитными решениями — они предупредят о попытке перейти на вредоносный ресурс", — комментирует Ольга Свистунова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой фишинговых атак, "Лаборатория Касперского" предлагает ознакомиться с чек-листом:

  • не стоит открывать сообщения от подозрительных отправителей и переходить по ссылкам из них;
  • если отправитель надежный, но текст сообщения кажется подозрительным, лучше связаться с ним альтернативным способом и уточнить информацию;
  • важно проверять URL сайта — обычно адрес фишинговых страниц внешне похож на легитимный. В нем могут содержаться мелкие ошибки, незаметные с первого взгляда. Например, 1 вместо l или 0 вместо O;
  • стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно;
  • необходимо использовать разные пароли для всех своих аккаунтов. Так, если пользователь введет пароль от одной из учетных записей на фишинговой странице, злоумышленники не смогут получить доступ к остальным аккаунтам;
  • важно использовать надежное защитное решение, такое как Kaspersky Premium. Оно эффективно выявляет и блокирует спам, а также попытки перехода по фишинговым ссылкам.

* Данные анонимизированной статистики срабатывания решений "Лаборатории Касперского" в Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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