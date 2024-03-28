Решения "Лаборатории Касперского" в 2023 г. заблокировали более 1,6 млн фишинговых атак в Самарской области

По данным "Лаборатории Касперского", в 2023 г. объемы онлайн-мошенничества в России значительно выросли. Количество фишинговых и скам-ссылок в доменной зоне.RU, которые заблокировала компания, увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с 2022 годом. При этом в Самарской области решения "Лаборатории Касперского" зафиксировали более 1,6 млн попыток пользователей перейти на фишинговые страницы*. Эксперты предупреждают: фишинг остается актуальной угрозой из года в год. Злоумышленники адаптируют свои схемы под актуальную повестку, могут связывать темы писем и веб-ресурсов с последними событиями, применяют новые инструменты.

Среди наиболее популярных целей злоумышленников — аккаунты пользователей мессенджеров. В течение года мошенники часто использовали украденные учетные записи для реализации своих схем — например, многоступенчатой схемы телефонного мошенничества, или для рассылки фишинговых писем по списку контактов жертвы.

Кроме того, в 2023 г. в России стало в 2,5 раза больше вредоносных ссылок по сравнению с предыдущим годом. Такие ссылки ведут на страницы с вредоносными программами, а также интернет-ресурсы, необходимые для работы зловредов.

"Фишинг остается актуальной угрозой для интернет-пользователей. Мошенники постоянно совершенствуют свои легенды и схемы обмана — делают их более правдоподобными и убедительными, поэтому даже те, кто осведомлен о киберугрозах, находятся в группе риска. Чтобы противостоять злоумышленникам, важно оставаться бдительными: критически относитесь к информации в интернете, не переходите по сомнительным ссылкам, даже если их прислали знакомые, не пренебрегайте защитными решениями — они предупредят о попытке перейти на вредоносный ресурс", — комментирует Ольга Свистунова, старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского".

Чтобы свести к минимуму риск стать жертвой фишинговых атак, "Лаборатория Касперского" предлагает ознакомиться с чек-листом:

не стоит открывать сообщения от подозрительных отправителей и переходить по ссылкам из них;

если отправитель надежный, но текст сообщения кажется подозрительным, лучше связаться с ним альтернативным способом и уточнить информацию;

важно проверять URL сайта — обычно адрес фишинговых страниц внешне похож на легитимный. В нем могут содержаться мелкие ошибки, незаметные с первого взгляда. Например, 1 вместо l или 0 вместо O;

стоит настроить двухфакторную аутентификацию во всех сервисах, где это возможно;

необходимо использовать разные пароли для всех своих аккаунтов. Так, если пользователь введет пароль от одной из учетных записей на фишинговой странице, злоумышленники не смогут получить доступ к остальным аккаунтам;

важно использовать надежное защитное решение, такое как Kaspersky Premium. Оно эффективно выявляет и блокирует спам, а также попытки перехода по фишинговым ссылкам.