В Самаре презентован первый выпуск литературно-художественного издания "Из архива семьи С. С. Аксакова"

В Отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась презентация первого выпуска литературно-художественного издания "Из архива семьи С. С. Аксакова".

Издание включает материалы архива, сохраненного наследниками Сергея Сергеевича Аксакова: старшей дочерью Ириной Сергеевной Аксаковой, ее сыном, внуком композитора, Сергеем Витальевичем Аксаковым и его женой Марией Майевной Аксаковой; младшей дочерью композитора, Ольгой Сергеевной Аксаковой, и ее младшей дочерью, Натальей Валерьевной. В приложение вошли материалы из газет Харбина и Шанхая, опубликованные в Цифровой коллекции "Россия за рубежом" Института Гувера Стэнфордского университета (Калифорния, США).

Выпуск продолжает публикацию в Самаре творческого наследия замечательного отечественного композитора, первого профессионального композитора, рожденного в Самаре, ставшего не только единственным продолжателем уфимско-самарской ветви рода Аксаковых, но и наследником традиций семейства Аксаковых в творчестве и в верности Отечеству.

Издание изготовлено при финансовой поддержке председателя Попечительского совета Аксаковского комитета Самарской области (АКСО) Анатолия Валентиновича Кильдяшова, выпущено самарским издательством "Инсома-пресс", управляющий: член АКСО Александр Владимирович Пирский. Рецензент: кандидат филологических наук, доцент, заместитель председателя АКСО Татьяна Васильевна Бакнина.

В презентации принимали участие Мария Майевна Аксакова, супруга Сергея Витальевича Аксакова — внука Сергея Сергеевича Аксакова (г. Лобня Московской области), Павел Анатольевич Коровин, Председатель Аксаковского комитета Самарской области, Александр Владимирович Пирский, управляющий издательством "Инсома-пресс", член Аксаковского комитета Самарской области,

Анатолий Валентинович Кильдяшов, председатель Попечительского совета Аксаковского комитета Самарской области.

Произведения С. С. Аксакова были исполнены Натальей Бондаревой, солисткой Самарского академического театра оперы и балета, и Светланой Черновой, концертмейстером театра. Также участвовали Дарья Добронравова (скрипка), педагог ДШИ № 11 г. о. Самара, и Мариана Новикова; концертмейстер кафедры вокального искусства Самарского гос. института культуры, Павел Назаров, солист Самарской государственной филармонии, доцент СГИК; Надежда Сорокина, преподаватель вокала ДМШ им. Г. В. Беляева г. о. Самара, и Валентина Загадкина (фортепиано), преподаватель ДЦМШ, г. о. Самара.



