16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре презентован первый выпуск литературно-художественного издания "Из архива семьи С. С. Аксакова" Роберт Гараев: "Сериал "Слово пацана" объединил семьи" Автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев встретился с самарскими читателями В Самару 28 февраля приедет автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев В библиотеках Самарской области пройдет акция "Дарите книги с любовью"

Литература Культура

В Самаре презентован первый выпуск литературно-художественного издания "Из архива семьи С. С. Аксакова"

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 317
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялась презентация первого выпуска литературно-художественного издания "Из архива семьи С. С. Аксакова".

Фото: предоставлены Аксаковским комитетом

Издание включает материалы архива, сохраненного наследниками Сергея Сергеевича Аксакова: старшей дочерью Ириной Сергеевной Аксаковой, ее сыном, внуком композитора, Сергеем Витальевичем Аксаковым и его женой Марией Майевной Аксаковой; младшей дочерью композитора, Ольгой Сергеевной Аксаковой, и ее младшей дочерью, Натальей Валерьевной. В приложение вошли материалы из газет Харбина и Шанхая, опубликованные в Цифровой коллекции "Россия за рубежом" Института Гувера Стэнфордского университета (Калифорния, США).

Выпуск продолжает публикацию в Самаре творческого наследия замечательного отечественного композитора, первого профессионального композитора, рожденного в Самаре, ставшего не только единственным продолжателем уфимско-самарской ветви рода Аксаковых, но и наследником традиций семейства Аксаковых в творчестве и в верности Отечеству.

Издание изготовлено при финансовой поддержке председателя Попечительского совета Аксаковского комитета Самарской области (АКСО) Анатолия Валентиновича Кильдяшова, выпущено самарским издательством "Инсома-пресс", управляющий: член АКСО Александр Владимирович Пирский. Рецензент: кандидат филологических наук, доцент, заместитель председателя АКСО Татьяна Васильевна Бакнина.

В презентации принимали участие Мария Майевна Аксакова, супруга Сергея Витальевича Аксакова — внука Сергея Сергеевича Аксакова (г. Лобня Московской области), Павел Анатольевич Коровин, Председатель Аксаковского комитета Самарской области, Александр Владимирович Пирский, управляющий издательством "Инсома-пресс", член Аксаковского комитета Самарской области,
Анатолий Валентинович Кильдяшов, председатель Попечительского совета Аксаковского комитета Самарской области.

Произведения С. С. Аксакова были исполнены Натальей Бондаревой, солисткой Самарского академического театра оперы и балета, и Светланой Черновой, концертмейстером театра. Также участвовали Дарья Добронравова (скрипка), педагог ДШИ № 11 г. о. Самара, и Мариана Новикова; концертмейстер кафедры вокального искусства Самарского гос. института культуры, Павел Назаров, солист Самарской государственной филармонии, доцент СГИК; Надежда Сорокина, преподаватель вокала ДМШ им. Г. В. Беляева г. о. Самара, и Валентина Загадкина (фортепиано), преподаватель ДЦМШ, г. о. Самара.

Какие меры повышения безопасности дорожного движения Вы считаете наиболее эффективными?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 04 июня 2018 12:14 Александр Тицкий: "Творческое наследие Пушкина объединяет людей"

Замечательный человек! Таких бы поболе.

Sezyo Sergoney 15 января 2016 17:56 В Волжском районе открыта новая межпоселенческая библиотека

Прекрасно и замечательно, других слов нет!

Елена Мастерова 09 октября 2015 10:49 Людмила Петрушевская: "Самара - это возвращение в места, где мы голодали"

Спасибо

Андрей Кириллов 19 мая 2015 06:47 В Самаре состоится публичная лекция Аси Казанцевой - автора книги "Кто бы мог подумать! Как мозг заставляет нас делать глупости?"

А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

Татьяна Разумова 28 января 2015 17:25 На самарских остановках появятся "Мобильные библиотеки"

Отличный проект! И теперь в нашем городе.

Фото на сайте

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

В Самаре прошел книжный фестиваль "Время читать: Волжский текст"

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5