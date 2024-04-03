Главврач Кинельской ЦРБ: "Нацпроект позволяет улучшать условия оказания медпомощи"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 3 апреля в Госдуме представил ежегодный отчет о работе правительства РФ. Особое внимание в отчете главы кабмина было уделено вопросам социальной политики, развитию системы здравоохранения.
Благодаря программе модернизации первичного звена за последние три года:
— реконструировано более 3,5 тыс. объектов,
— закуплено 147 тыс. единиц медоборудования,
— приобретено около 5 тыс. машин скорой помощи, 15 тыс. автомобилей для перевозки врачей и фельдшеров.
По итогам 2023 г. продолжительность жизни в стране достигла почти 73,5 года — такие показатели ни разу не фиксировались в истории СССР и современной России.
Как отметил Михаил Мишустин, по поручению президента программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года. Кроме того, с марта 2024-го увеличен размер надбавок к заработной плате для медработников.
Напомним, в Самарской области за последние годы введено в эксплуатацию более 150 новых медицинских объектов, свыше 400 капитально отремонтированы, полностью обновлен автопарк скорой помощи, возрождена санавиация, в медучреждения поставлено более 15 тыс. единиц современного оборудования.
"Нацпроект "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Владимировича Путина, безусловно, вносит существенные изменения в улучшение условий оказания медицинской помощи населению, — отмечает главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков. — За годы его реализации, например, в нашей, Кинельской центральной районной больнице, был решен кадровый вопрос, в том числе, благодаря целевому набору в медицинские вузы — в СамГМУ и "Реавиз". У нас более 150 человек сейчас обучается по целевым договорам. Во время учебы им выплачивают стипендию в вузе, а также выплаты от больницы, муниципалитета и региона. Выпускники получают выплаты по программе "Земский доктор", по 1 млн рублей при трудоустройстве в медучреждение на территории Кинеля и по 1,5 млн рублей — на территории Кинельского района. Также финансовая поддержка оказывается по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова — подъемные в размере 200 тысяч рублей.
Кроме того, муниципалитет обеспечивает молодых специалистов жильем.
Комплекс мер поддержки помогает закрепить медработников в сельских территориях, что очень важно.
Благодаря программе модернизации первичного звена нам удалось обновить подразделения в Кинеле и Кинельском районе. Возвели 3 новых модульных корпуса — ФАПы и врачебную амбулаторию. С опережением графика ведется капитальный ремонт ОВОПа в поселке Кинельский и ФАПа в селе Большая Малышевка.
Существенно обновлен автомобильный парк. В 2020 году в разгар пандемии мы получили 2 мобильных ФАПа, что позволило оказывать помощь пациентам на отдаленных территориях. Также за последние годы к нам поступили 21 автомобиль Лада Гранта, Ларгус и Нива, которые тоже обеспечивают доступность оказания медпомощи. Таким образом, сегодня у нас обновлены все машины в каждом сельском поселении, а их всего 12. Недавно получили еще один автомобиль, в апреле ожидаем еще одну машину. Это очень существенный вклад в развитие первичного звена. Сейчас у наших специалистов есть возможность на автомобилях, оснащенных носилками, доставить оперативно пациента, например, в центральную районную больницу.
Поступило более 300 единиц нового медицинского оборудования, в том числе тяжелое — рентгеноборудование, УЗИ аппараты, газификатор для обеспечения кислородом реанимации, операционной, хирургии, родильного отделения.
Считаю очень важным, что была расширена программа диспансеризации. Профилактике заболеваний в своей работе уделяем огромное внимание. В этом году у нас уже осмотрено около 40% от запланированного количества населения, что составляет более 9000 человек. В том числе, профилактическими мероприятиями охвачены трудовые коллективы. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на раннем этапе и вовремя начать лечение, сохранить качество жизни, достичь долголетия. Укрепляя здоровье населения, тем самым продлеваем жизнь людей — это одна из целей, которую поставил и наш президент.
Призываю всех обязательно проходить диспансеризацию, а мы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь нашим жителям".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас