Главврач Кинельской ЦРБ: "Нацпроект позволяет улучшать условия оказания медпомощи"

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 3 апреля в Госдуме представил ежегодный отчет о работе правительства РФ. Особое внимание в отчете главы кабмина было уделено вопросам социальной политики, развитию системы здравоохранения.

Благодаря программе модернизации первичного звена за последние три года:

— реконструировано более 3,5 тыс. объектов,

— закуплено 147 тыс. единиц медоборудования,

— приобретено около 5 тыс. машин скорой помощи, 15 тыс. автомобилей для перевозки врачей и фельдшеров.

По итогам 2023 г. продолжительность жизни в стране достигла почти 73,5 года — такие показатели ни разу не фиксировались в истории СССР и современной России.

Как отметил Михаил Мишустин, по поручению президента программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" будут продлены до 2030 года. Кроме того, с марта 2024-го увеличен размер надбавок к заработной плате для медработников.

Напомним, в Самарской области за последние годы введено в эксплуатацию более 150 новых медицинских объектов, свыше 400 капитально отремонтированы, полностью обновлен автопарк скорой помощи, возрождена санавиация, в медучреждения поставлено более 15 тыс. единиц современного оборудования.

"Нацпроект "Здравоохранение", который реализуется по решению президента Владимира Владимировича Путина, безусловно, вносит существенные изменения в улучшение условий оказания медицинской помощи населению, — отмечает главный врач Кинельской центральной районной больницы Сергей Плешаков. — За годы его реализации, например, в нашей, Кинельской центральной районной больнице, был решен кадровый вопрос, в том числе, благодаря целевому набору в медицинские вузы — в СамГМУ и "Реавиз". У нас более 150 человек сейчас обучается по целевым договорам. Во время учебы им выплачивают стипендию в вузе, а также выплаты от больницы, муниципалитета и региона. Выпускники получают выплаты по программе "Земский доктор", по 1 млн рублей при трудоустройстве в медучреждение на территории Кинеля и по 1,5 млн рублей — на территории Кинельского района. Также финансовая поддержка оказывается по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова — подъемные в размере 200 тысяч рублей.

Кроме того, муниципалитет обеспечивает молодых специалистов жильем.

Комплекс мер поддержки помогает закрепить медработников в сельских территориях, что очень важно.

Благодаря программе модернизации первичного звена нам удалось обновить подразделения в Кинеле и Кинельском районе. Возвели 3 новых модульных корпуса — ФАПы и врачебную амбулаторию. С опережением графика ведется капитальный ремонт ОВОПа в поселке Кинельский и ФАПа в селе Большая Малышевка.

Существенно обновлен автомобильный парк. В 2020 году в разгар пандемии мы получили 2 мобильных ФАПа, что позволило оказывать помощь пациентам на отдаленных территориях. Также за последние годы к нам поступили 21 автомобиль Лада Гранта, Ларгус и Нива, которые тоже обеспечивают доступность оказания медпомощи. Таким образом, сегодня у нас обновлены все машины в каждом сельском поселении, а их всего 12. Недавно получили еще один автомобиль, в апреле ожидаем еще одну машину. Это очень существенный вклад в развитие первичного звена. Сейчас у наших специалистов есть возможность на автомобилях, оснащенных носилками, доставить оперативно пациента, например, в центральную районную больницу.

Поступило более 300 единиц нового медицинского оборудования, в том числе тяжелое — рентгеноборудование, УЗИ аппараты, газификатор для обеспечения кислородом реанимации, операционной, хирургии, родильного отделения.

Считаю очень важным, что была расширена программа диспансеризации. Профилактике заболеваний в своей работе уделяем огромное внимание. В этом году у нас уже осмотрено около 40% от запланированного количества населения, что составляет более 9000 человек. В том числе, профилактическими мероприятиями охвачены трудовые коллективы. Диспансеризация позволяет выявить заболевание на раннем этапе и вовремя начать лечение, сохранить качество жизни, достичь долголетия. Укрепляя здоровье населения, тем самым продлеваем жизнь людей — это одна из целей, которую поставил и наш президент.

Призываю всех обязательно проходить диспансеризацию, а мы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь нашим жителям".