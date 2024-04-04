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Облправительство Власть и политика

В Самарской области жителям пострадавших от паводка домов окажут помощь

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Накануне, в связи с обострением паводковой ситуации, на территории Самарской области был введен режим повышенной готовности. Ситуацию в правительстве Самарской области оценивают как серьезную. По словам и.о. председателя правительства региона Натальи Катиной, всем, пострадавшим от паводка, окажут помощь.

"По поручению губернатора Дмитрия Игоревича Азарова правительством Самарской области проработан вопрос поддержки граждан, чьи дома оказались в зоне подтопления из-за паводка. В оперативном порядке жителям поселков, жилье которых пострадало в результате паводка, будет оказана материальная поддержка. Пострадавшие получат выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи для обеспечения предметами первой необходимости", - прокомментировала Наталья Катина.

Заявления уже готовы принимать специалисты управлений социальной защиты населения по месту жительства.

"Это первоочередная мера, далее местные власти совместно с региональным штабом будут отрабатывать с жителями  индивидуально по каждому пострадавшему домовладению", - подчеркнула и.о. председателя правительства Самарской области.

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