В 2024 г. в Самаре планируют трудоустроить не менее 3200 подростков

В текущем году в Самаре планируется трудоустроить не менее 3200 подростков от 14 до 18 лет. Об этом рассказала руководитель городского департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

"В настоящее время специалистами Молодежного центра "Самарский" осуществляется взаимодействие с работодателями в части информирования о возможности трудоустройства подростков, проводятся методические консультации по организации временных рабочих мест", - прокомментировала Татьяна Шестопалова.

Напомним, 1 апреля, в Самаре открылась запись несовершеннолетних граждан для заключения трудовых договоров на июнь 2024 года. В молодежном центре "Самарский" сообщили, что подать заявку можно по телефонам: 262-52-47, 262-52-48 или обратившись лично по адресу: ул. Гагарина, д. 86.

Кроме того, в преддверии старта отпускного сезона, в мэрии Самары обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании, которая начнется с 1 июня. Департаментом образования запланирована работа 196 лагерей с дневным пребыванием детей с общим количеством воспитанников более 15 тысяч человек.

"Пришкольные лагеря с дневным пребыванием детей формируются из числа обучающихся до 15 лет, продолжительность смены составляет 18 рабочих дней. Наряду с лагерями продолжит работу онлайн смена "Самарские каникулы", в рамках городского проекта "Самарское детство" в социальной сети ВКонтакте", — отметила руководитель департамента образования Ирина Коковина.

В муниципальных загородных лагерях планируют отдохнуть более 10 тысяч детей. Только в МАУ г. о.Самара "ДОЛ "Волжский Артек" и МАУ г. о.Самара "Волжанка" в летней оздоровительной кампании примут участие более 2000 человек, в том числе 811 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В указанных лагерях для детей будет организовано восемь оздоровительных смен продолжительностью 21 день.

Кроме того, планируются к открытию стационарные лагеря палаточного типа. Дети и подростки смогут обучиться туристско-краеведческой, поисковой и экскурсионной работой, приобщиться к комплексному изучению родного края, его национальных традиций, культурного и исторического наследия, а также массовому туризму.

Муниципальные музеи, театры, дома культуры, школы искусств в течение летнего каникулярного периода также подготовили для детей и подростков разнообразные программы.