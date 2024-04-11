Замглавы Самары Максим Харитонов покинул пост

В горадминистрации Самары произошли кадровые изменения. Свой пост покинул первый заместитель главы городского округа Максим Харитонов.

"Максим Николаевич покинул свой пост по собственному желанию. Пока Данилова Оксана Александровна совмещает обязанности руководителя департамента финансов и первого заместителя главы Самары", — уточнили в горадминистрации.

Напомним, Максим Харитонов занимал свой пост с января 2019 года. До этого он трудился руководителем департамента финансов и экономического развития Самары. Он пришел на должность после того, как его прошлый первый замглавы Самары Александр Карпушкин в декабре 2018 г. был назначен заместителем председателя правительства Самарской области.

Сообщалось, что Харитонов имеет большой опыт муниципальной службы: в разные годы он руководил информационно-аналитическим управлением департамента финансов администрации, был заместителем руководителя департамента финансов, главой администрации Самарского района, руководителем департамента финансов и экономического развития. Также он занимался вопросами финансового планирования в областном правительстве, работал в должности проректора по экономике и финансам в Самарской академии государственного и муниципального управления. Известно, что Харитонов — кандидат экономических наук.

Но фамилия Харитонова в последнее время фигурировала в скандальной истории. Напомним, ранее сообщалось, что несколько чиновников мэрии ездили в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. И, по данным прокуратуры, чиновники незаконно компенсировали себе деньги, потраченные на поездку, из бюджета. Тогда прокуратура подала в суд иск с требованием вернуть необоснованно потраченные деньги. Сообщалось, что суд частично удовлетворил иск. Кстати, после этой истории под уголовное дело подпал теперь уже бывший руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов. Последнему назначили штраф.

Интересно, что это не единственная скандальная история с бывшими самарскими чиновниками. Так, признанный иностранным агентом Марк Фейгин, который являлся заместителем мэра Самары в 1997–2007 гг. (при главе города Георгии Лиманском), недавно был заочно арестован в Москве. Его сейчас обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ.