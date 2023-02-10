Суд частично удовлетворил иск прокуратуры к главе Самары Елене Лапушкиной

Служители Фемиды Ленинского района Самары закончили рассматривать иск прокуратуры к мэру Елене Лапушкиной и ее первому заместителю Максиму Харитонову. На сайте суда указано, что претензии надзорного ведомства удовлетворили частично.

"Решение вынесено 7 февраля. Детали должны быть опубликованы позже", — рассказали журналисту Волга Ньюс в суде.

Напомним, по версии прокуратуры, мэру незаконно компенсировали из бюджета города средства на поездку в Дубай. Речь идет о сумме более 70 тыс. рублей. Чиновники ездили в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели. В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. То же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. В мэрии отказались уволить чиновников. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района. Позже Шанова все же уволили, хотя и по иным причинам.

Второй иск надзорного ведомства касается непосредственно Елены Лапушкиной и первого замглавы города Максима Харитонова. От них в суде требуют вернуть необоснованно потраченные деньги. Ранее по этому иску суд допросил директора компании "Интурист" Наталью Завалищину. Согласно сайту суда, по этим материалам и вынесено решение.