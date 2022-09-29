По иску прокуратуры к главе Самары допросили сотрудников "Интуриста"

В четверг, 29 сентября, в суде Ленинского района Самары состоялось очередное заседание по иску прокуратуры к главе Самары Елене Лапушкиной. Процесс связан с поездками мэра в Дубай.

Напомним, по данным прокуратуры, мэру незаконно компенсировали из бюджета города средства на поездку в Дубай. Речь идет о сумме более 70 тыс. рублей. Чиновники ездили в командировку в Объединенные Арабские Эмираты для участия в образовательном проекте для 100 крупнейших городов РФ. По версии правоохранителей, чиновники компенсировали себе из бюджета затраты не на необходимые рабочие расходы, а на туристические цели. В результате в отношении главы департамента градостроительства Самары Сергея Шанова возбудили уголовное дело по статье "Растрата, совершенная с использованием служебного положения".

Представители прокуратуры потребовали уволить его в связи с утратой доверия. То же требование сотрудники надзорного ведомства выдвинули по отношению к руководителю департамента транспорта Сергею Маркину. В мэрии отказались уволить чиновников. Тогда представители прокуратуры обратились в суд Ленинского района. Позже Шанова все же уволили, хотя и по иным причинам.

Второй иск надзорного ведомства касается непосредственно Елены Лапушкиной и первого замглавы города Максима Харитонова. От них в суде требуют вернуть необоснованно потраченные деньги. 29 сентября по этому иску суд допросил директора компании "Интурист" Наталью Завалищину.

"Мы предоставляли услуги: трансфер, авиабилет, проживание в гостинице. Их заказывали Лапушкина и Харитонов. У нас есть акты, где это записано. Кроме того, мы можем представить выписки из реестра о том, что имеем право предоставлять услуги за рубежом. Договоры с Лапушкиной и Харитоновым в данном случае не заключали - они не нужны, были билеты, чеки и ваучеры", - рассказала Завалищина.

По словам представителя турагентства, есть некоторая путаница между описанием в законах и документах понятий "туристическая услуга". Туроператор вписывает "туруслуга" во многие поездки за рубеж, что якобы не противоречит закону. А истинные цели поездки туроператор не определяет - это может быть и обучение. Кроме того, как рассказывает Завалищина, трансфер в некоторых квитанциях называют "такси". Но субподрядчик при этом - не компания, предоставляющая услуги такси, а компания, предоставляющая услуги трансфера. Просто якобы так делают, чтобы можно было ехать по полосе, предоставленной для общественного транспорта (куда входит такси), что предусмотрено в некоторых городах.

"Туруслуга не несет значение отдыха", - утверждает Завалищина.

На помощь главе "Интуриста" пришел представитель главы Самары Дмитрий Попов (интересы Лапушкиной в этом суде представляют три защитника).

"Согласно федеральному закону №132 ("Об основах туристской деятельности в Российской Федерации"), туризм - это временный выезд, в том числе в профессионально-деловых целях. А турист - это лицо, посещающее страну, в том числе в профессионально-деловых целях. Поэтому выезд чиновников с образовательными целями подпадает под определение туристской деятельности", - утверждает защитник главы Самары, листая распечатанный закон.

Продолжение разбирательства пока отложили. К следующему заседанию стороны должны представить новые доказательства своей правоты.