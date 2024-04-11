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Литература Культура

"Гаражка" издательства МИФ пройдет в Самаре

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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19–21 апреля в Самару возвращается книжная ярмарка "Гаражка" издательства МИФ. Она пройдет Нулевой комнате (Ленинградская, 77, 1 этаж) с 12:00 до 20:00.

Организаторы обещают, что на этой книжной ярмарке можно найти "(почти) что угодно": литературу по саморазвитию, психологии, бизнесу, искусству и культуре, корейские манхвы, китайские маньхуа, фэнтези, детективы, романтические истории и прозу Young Adult. А также артбуки и скетчбуки, добрые и полезные книги для малышей и подростков.

Также издательство организует лекцию Сергея Антонова, журналист, редактора с 20-летним опытом и шеф-редактора "Тинькофф-журнала".

"Его книга "Недурные слова" (издательство МИФ, 2024) — это написанный с юмором иллюстрированный путеводитель по исконным и заимствованным словам, которые не принято употреблять в приличном обществе, но которые вы точно знаете", - анонсируют лекцию организаторы.

Вход на ярмарку и лекцию (18+) свободный.

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великолепные книги супер

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