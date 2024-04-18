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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В городе нефтяников улучшили мобильную связь

САМАРА. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Скорость мобильного интернет‑соединения стала выше для жителей Отрадного. Инженеры МегаФона установили дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑2600 с высокой проникающей способностью и емкостью сети. Решение позволяет горожанам пользоваться передачей данных на скорости до 100 Мбит/с.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

В городе, чьи окрестности богаты месторождениями нефти и газа, активно используют онлайн-сервисы в смартфоне. За год объемы дата-трафика в районах Отрадного выросли на 34%. Чтобы растущее потребление не сказывалось на времени загрузки файлов, оператор выполнил технологические улучшения с целью увеличить емкость сети. Это позволяет обслуживать одновременно большее число абонентов с привычным уровнем сервиса. В первую очередь работы провели в местах повышенной нагрузки — на улицах, где мобильный интернет наиболее востребован.

Изменения уже заметны жителям и гостям многоквартирных домов, сотрудникам и посетителям муниципальных учреждений, ТЦ "Гранит", магазинов и кафе на улицах Сабирзянова, Первомайская, Орлова, Октябрьская. Кроме того, оператор модернизировал телеком-объекты в промышленной зоне города, где сосредоточены крупные и важные для экономики области, производственные предприятия.

"Отрадный неоднократно называли в числе самых благоустроенных городов области. Доступность мобильной связи — один из показателей высокого качества жизни населения. Инженеры регулярно обновляют действующее оборудование и запускают новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов. В прошлом году, чтобы нарастить скорости мы запустили дополнительный высокочастотный слой в сети 4G на всей территории молодого города", — сообщил директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.

Ранее специалисты оператора также модернизировали 12 стратегических узлов транспортной сети, значительно увеличив пропускную способность базовых станций от Отрадного до Похвистнево. В результате обновления оборудования оператор разгрузил локации с высоким трафиком и концентрацией интернет‑пользователей в населённых пунктах Кинельского, Кинель‑Черкасского, Похвистневского районов.

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