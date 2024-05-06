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Литература Культура

В Самаре пройдет международная акция "Читаем детям о Великой Отечественной войне"

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 мая, в 11:00 и 13:00 Самарская областная детская библиотека проведет традиционную XV Международную Акцию "Читаем детям о Великой Отечественной войне" (6+). Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

Уникальная акция зародилась в стенах Самарской областной детской библиотеки и впервые прошла в 2010 году. Сейчас она объединяет уже более 85 регионов страны и около десятка других стран мира. Основная идея акции — живое чтение вслух и обсуждение произведений о наиболее ярких эпизодах Великой Отечественной войны детям.

Традицией стало участие в акции почетных чтецов — известных личностей Самарской области.

В этом году одним из почетных чтецов (в 13:00) станет Евгений Хохлов — художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета. Евгений Дмитриевич прочтет вслух рассказ Юрия Яковлева"Девочки с Васильевского острова". Кроме того участники услышат отрывок из "Ленинградской" Симфонии № 7 Дмитрия Шостаковича и рассказ об истории написания произведения и премьере, состоявшейся 5 марта 1942 года в Куйбышеве.

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