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Даем "Слово Победителям": новые истории Героев ВОВ

САМАРА. 8 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК обновил специальный проект народной памяти "Слово Победителям". Ко Дню Победы галерея героев традиционно пополнилась новыми историями очевидцев ВОВ — ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла.

Социальный проект "Слово Победителям" — результат совместной работы онлайн-журнала "ВыИскали", Страхового Дома ВСК, журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран". Сейчас в нем собрано более 60 рассказов участников Великой Отечественной войны. Каждая история — уникальный взгляд на самый значительный народный подвиг и самую большую трагедию ХХ века. Сохранить голос автора — главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта. Воспоминания очевидцев бережно собираются и дополняются историческими документами, фотографиями, наглядными маршрутами.

Ни одну из этих историй нельзя найти в учебниках, при этом каждый эпизод может лечь в основу фильма или стать сюжетом книги. Проект "Слово Победителям" — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.

"Хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям — священный долг новых поколений. "Слово Победителям" — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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