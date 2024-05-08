Даем "Слово Победителям": новые истории Героев ВОВ

Страховой Дом ВСК обновил специальный проект народной памяти "Слово Победителям". Ко Дню Победы галерея героев традиционно пополнилась новыми историями очевидцев ВОВ — ветеранов, узников концлагерей и тружеников тыла.
Социальный проект "Слово Победителям" — результат совместной работы онлайн-журнала "ВыИскали", Страхового Дома ВСК, журнала "Пограничник" и газеты "Ветеран". Сейчас в нем собрано более 60 рассказов участников Великой Отечественной войны. Каждая история — уникальный взгляд на самый значительный народный подвиг и самую большую трагедию ХХ века. Сохранить голос автора — главная задача, которую ставят перед собой авторы проекта. Воспоминания очевидцев бережно собираются и дополняются историческими документами, фотографиями, наглядными маршрутами.
Ни одну из этих историй нельзя найти в учебниках, при этом каждый эпизод может лечь в основу фильма или стать сюжетом книги. Проект "Слово Победителям" — это стремление сохранить в истории память о событиях и героях, которые не должны быть забыты.
"Хранить память о событиях Великой Отечественной войны и передавать ее будущим поколениям — священный долг новых поколений. "Слово Победителям" — это вклад ВСК в сохранение наследия нашей Родины. Проект с десятками неизвестных историй участников войны, о которых не прочитаешь в книгах, увековечит память и воспоминания ветеранов. Мы будем и дальше содействовать бережному сохранению светлой памяти о павших в Великой Отечественной войне и заботе о тех, кто сражался за мир", — отметил Александр Тарновский, Генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.