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Литература Культура

Самара присоединится к всероссийской акции "Бегущая книга"

САМАРА. 9 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В России 26 мая пройдет традиционная всероссийская акция Интеллектуальный забег "Бегущая книга". Она состоится в преддверии общероссийского дня библиотек и будет приурочена к Году семьи в России. Стать "книгобежцами" и совершить забег плечом к плечу с сотрудниками библиотек в качестве их добровольных помощников смогут все желающие, в том числе — со своими родными и близкими. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Бегущая книга" с 2017 года объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения практически во всех уголках России от Калининграда до Владивостока.

"Книгобежцы" — сотрудники библиотек и волонтеры — развеивают стереотипный образ строгого педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и интересным.
Подробная информация на официальном сайте акции

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великолепные книги супер

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Замечательный человек! Таких бы поболе.

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А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".

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