Самара присоединится к всероссийской акции "Бегущая книга"

В России 26 мая пройдет традиционная всероссийская акция Интеллектуальный забег "Бегущая книга". Она состоится в преддверии общероссийского дня библиотек и будет приурочена к Году семьи в России. Стать "книгобежцами" и совершить забег плечом к плечу с сотрудниками библиотек в качестве их добровольных помощников смогут все желающие, в том числе — со своими родными и близкими. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.

"Бегущая книга" с 2017 года объединяет десятки тысяч представителей библиотечного сообщества и любителей чтения практически во всех уголках России от Калининграда до Владивостока.

"Книгобежцы" — сотрудники библиотек и волонтеры — развеивают стереотипный образ строгого педантичного библиотекаря и вновь делают посещение библиотек актуальным и интересным.

Подробная информация на официальном сайте акции.