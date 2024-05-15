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АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске

ИЖЕВСК. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АвтоВАЗ запустил серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске, сообщает пресс-служба завода.

Фото: пресс-центр АвтоВАЗа

Перенос выпуска Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей Lada. Мощности Линии № 1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Vesta в начале 2026 года.

Перенос производственной линии Largus стал уникальным примером масштабной, оперативной и качественной трансформации автозаводов. За период с сентября 2023 г. по январь 2024 г. было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, в основном, это лицевые элементы — крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки — всего более 60 позиций.

В производстве сварки смонтировано 13 роботов, а в производстве окраски освоено пять основных цветов: "Ледниковый", "Платина", "Пантера", "Борнео" и "Кориандр". Модернизирована и линия сборки, где специально под Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний.

Перед стартом серийного производства была выпущена тестовая партия кузовов и готовых автомобилей, которые по итогам проведенных испытаний подтвердили высокий уровень качества.

Продажи новой Lada Largus начнутся через несколько недель, цена стартует от 1,66 млн рублей.

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