АвтоВАЗ запустил серийное производство Lada Largus в Ижевске

АвтоВАЗ запустил серийное производство автомобилей Lada Largus на заводе в Ижевске, сообщает пресс-служба завода.
Перенос выпуска Largus из Тольятти в Ижевск позволил оптимизировать производство автомобилей Lada. Мощности Линии № 1 в Тольятти будут использованы для производства представительских седанов Lada Aura осенью текущего года и перспективного кроссовера на платформе Vesta в начале 2026 года.
Перенос производственной линии Largus стал уникальным примером масштабной, оперативной и качественной трансформации автозаводов. За период с сентября 2023 г. по январь 2024 г. было перемещено, смонтировано и запущено более 1200 единиц оборудования. В прессовом производстве Ижевска освоено 13 штампованных деталей, в основном, это лицевые элементы — крыша, двери, крылья, капот, боковины. До конца года планируется освоить также детали крупной и средней штамповки — всего более 60 позиций.
В производстве сварки смонтировано 13 роботов, а в производстве окраски освоено пять основных цветов: "Ледниковый", "Платина", "Пантера", "Борнео" и "Кориандр". Модернизирована и линия сборки, где специально под Largus были откалиброваны стенды динамических испытаний.
Перед стартом серийного производства была выпущена тестовая партия кузовов и готовых автомобилей, которые по итогам проведенных испытаний подтвердили высокий уровень качества.
Продажи новой Lada Largus начнутся через несколько недель, цена стартует от 1,66 млн рублей.
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
я там тачку покупал в 2014, классные ребята. Жаль что так вышло. К примеру в Самарских Автомобилях было в разы хуже, там б/у джетту выставили за 900к на подиум, а пассат что я бронировал с вечера, отдали другому мужику просто потому что "все менеджжеры заняты, подождите", подождал и мою машину отдали другому. Так что из всех дилеров, Диверс был лучше всех.
Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.
Вернуть все выплаты "топ"-менеджерам постсоветских времен в бюджет компании - хватит и долги погасить и нормальных управленцев нанять
Хммм.. насчёт Ларгуса—хорошая идея. Одна из немногих посещающих высокие гооловы