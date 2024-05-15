Самарцев приглашают сдать мелочь на "Монетной неделе"

Банки, работающие на территории Самарской области, присоединятся к всероссийской акции "Монетная неделя". Акция призвана вернуть в оборот монеты из копилок людей и пройдет с 20 мая по 2 июня.
Сейчас в России в обороте находится более 72 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук или около 850 рублей. Но в оборот возвращается небольшая часть.
"Проведение акции поможет вернуть скопившуюся у граждан мелочь в оборот и сократить затраты на ее чеканку. В монетах нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия, им важно вовремя восполнять недостающие номиналы, даже самые мелкие. Эти деньги снова начнут работать в экономике", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Долгун.
Перечень офисов банков, которые участвуют в "Монетной неделе" на территории Самарской области, можно узнать на сайте акции. Для скорости и удобства обмена монеты лучше рассортировать по номиналу. Общую сумму сданных монет банк зачислит на счет или обменяет на банкноты. Некоторые банки могут обменять принесенную мелочь на памятную монету 10 рублей, посвященную Самаре, из серии "Города трудовой доблести". Возможность такого обмена необходимо уточнять в конкретном банке-участнике акции.
На "Монетной неделе" осенью 2023 г. жители Самарской области вернули в оборот почти 1 млн рублей. В целом по стране люди принесли в банки 20 млн монет на сумму более 83 млн рублей.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!