Самарцев приглашают сдать мелочь на "Монетной неделе"

Банки, работающие на территории Самарской области, присоединятся к всероссийской акции "Монетная неделя". Акция призвана вернуть в оборот монеты из копилок людей и пройдет с 20 мая по 2 июня.

Сейчас в России в обороте находится более 72 млрд монет. На каждого жителя страны приходится примерно по 500 штук или около 850 рублей. Но в оборот возвращается небольшая часть.

"Проведение акции поможет вернуть скопившуюся у граждан мелочь в оборот и сократить затраты на ее чеканку. В монетах нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия, им важно вовремя восполнять недостающие номиналы, даже самые мелкие. Эти деньги снова начнут работать в экономике", — отмечает заместитель управляющего Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Максим Долгун.

Перечень офисов банков, которые участвуют в "Монетной неделе" на территории Самарской области, можно узнать на сайте акции. Для скорости и удобства обмена монеты лучше рассортировать по номиналу. Общую сумму сданных монет банк зачислит на счет или обменяет на банкноты. Некоторые банки могут обменять принесенную мелочь на памятную монету 10 рублей, посвященную Самаре, из серии "Города трудовой доблести". Возможность такого обмена необходимо уточнять в конкретном банке-участнике акции.

На "Монетной неделе" осенью 2023 г. жители Самарской области вернули в оборот почти 1 млн рублей. В целом по стране люди принесли в банки 20 млн монет на сумму более 83 млн рублей.