Премьера фильма "Огненный лис" пройдет при поддержке ВТБ

Широкая премьера картины "Огненный лис" состоится при поддержке ВТБ 18 мая. Фильм основан на реальной истории и был снят в Кроноцком заповеднике на Камчатке.
"Охрана природы и сохранение биоразнообразия нашей страны — одна из задач социально ответственного бизнеса. "Огненный лис" наглядно показывает богатство, которым мы гордимся и дорожим. Фильм стал настоящим творческим экспериментом, который сочетает реалистичность документального и зрелищность художественного кино", — сказала старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.
"Огненный лис" отличается от документальных и научно-популярных фильмов, это картина о природе с использованием приемов художественного кино, она заставляет зрителя эмоционально воспринимать жизнь дикой природы и проникаться тем, насколько важно сохранять ее в нетронутом виде.
Фильм рассказывает непридуманную историю лиса Ветра, который сталкивается с множеством трудностей и должен проявить силу характера. В детстве родители и братья героя погибли от лап медведя, Ветру приходится становиться самостоятельным, чтобы выжить в суровых условиях Камчатки и позже защитить уже свою семью.
Семейный характер фильма был определен изначально. Авторами картины выступила семейная пара — 26 месяцев Дмитрий и Анна Шпиленки жили в Кроноцком заповеднике и снимали материалы для картины. Всего за время создания фильма было организовано три длительных экспедиции.
"Отсмотреть материал и сделать из него сценарий было трудно даже физически. Героя мы рассмотрели не сразу, долгое время думали, что главной героиней будет Лава. Но у нее в жизни не случилось испытаний, истории преодоления. В итоге получился Ветер, который за три года на наших глазах превратился в настоящего героя. Мне хотелось, чтобы зритель понял — несмотря на то, что мы не идеальны, мы можем реализовать свои шансы, добиться любви и быть счастливыми", — сказала автор сценария Анна Шпиленок.
Социальная ответственность ВТБ — ключевой элемент культуры банка, часть ДНК бизнес-структуры. ВТБ традиционно поддерживает проекты ключевых российских учреждений культуры, объекты национального наследия, коллективы и исполнителей федерального уровня, а также важнейшие каналы распространения культурных ценностей в интересах национального проекта "Культура".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!