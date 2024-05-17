Губернатор рассказал о работе по возвращению самарских военнопленных

Стало известно, что 21 самарский военнослужащий был освобожден из плена ВСУ. О системной работе по возвращению военнопленных, которая ведется в регионе, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
"Правительство Самарской области вместе с Министерством обороны, Уполномоченным по правам человека ведет системную работу по возвращению пленных военнослужащих - участников СВО. За прошлый год благодаря этой работе удалось вернуть домой 21 человека, призванных с территории нашего региона. Это всегда продолжительный и очень непростой процесс, требующий переговоров, учета многих обстоятельств и нюансов. Тем не менее работу не останавливаем ни на день, потому что за каждым нашим защитником - его семья, родные, наша Самарская область и вся страна, - подчеркнул глава региона. - Благодарю всех участников этого непростого процесса за постоянную работу по возвращению наших земляков домой".
Последние комментарии
Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...
Скорбим... тяжелый день для Россиян...
Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!