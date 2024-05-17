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Губернатор Власть и политика

Губернатор рассказал о работе по возвращению самарских военнопленных

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стало известно, что 21 самарский военнослужащий был освобожден из плена ВСУ. О системной работе по возвращению военнопленных, которая ведется в регионе, рассказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Правительство Самарской области вместе с Министерством обороны, Уполномоченным по правам человека ведет системную работу по возвращению пленных военнослужащих - участников СВО. За прошлый год благодаря этой работе удалось вернуть домой 21 человека, призванных с территории нашего региона. Это всегда продолжительный и очень непростой процесс, требующий переговоров, учета многих обстоятельств и нюансов. Тем не менее работу не останавливаем ни на день, потому что за каждым нашим защитником - его семья, родные, наша Самарская область и вся страна, - подчеркнул глава региона. - Благодарю всех участников этого непростого процесса за постоянную работу по возвращению наших земляков домой".

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