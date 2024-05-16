16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Из плена ВСУ освободили 21 самарского бойца Гуманитарный конвой отправился из Самары в зону СВО В Самаре 13 тыс. человек встретили тематический поезд "Сила в правде" В Самару 16 марта прибудет тематический поезд Минобороны РФ Участники СВО из Самары подбили третий Abrams

Армия Общество

Из плена ВСУ освободили 21 самарского бойца

САМАРА. 16 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 93
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова рассказала о работе по вызволению из украинского плена самарских военнослужащих. Данные она озвучила 16 мая на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку во время представления доклада о деятельности своего аппарата в 2023 году.

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

"Вместе с Министерством обороны РФ нам удалось из наших 40 земляков, находящихся в плену, решить вопрос по 21 военнослужащему. Для нас это большая победа. Вы знаете, как тяжело идет сейчас обмен военнослужащими, но тем не менее на данный момент налажена связь с уполномоченным по правам человека на Украине. Я думаю, что все-таки мы будем нацелены на то, что взаимодействие в этом направлении будет", — сказала Ольга Гальцова.

Также омбудсмен отметила проблему поиска бойцов, пропавших без вести на СВО:

"Мы получаем обращения от жителей, отправляем запросы в Минобороны и зачастую получаем положительные решения. Но это не система. Хотелось бы, чтобы работало системно".

 

Что, на Ваш взгляд, является основной причиной возникновения ДТП?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Юрьевич 06 ноября 2022 14:45 "Было недопонимание": курсы начальной военной подготовки оставят в здании самарского ДОСААФ

В Саратове всех желающих приглашают на курсы НВП от Рокот. Это действительно актуально. Посмотрел на канале в Телеграмм. Увидел много того, что раньше не знал или имел поверхностные знания. Стало интересно. Время и желание узнать что то новое и полезное есть. Перед курсами предлагают записаться в закрытом чате. Добро. Пишу свои данные. Ответ: в записи отказано, причина ограничение по возрасту.Мне 59 лет и мне отказали в курсах. Граждане, тогда кого и зачем вы готовите?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:40 Самарский коллекционер стал волонтером и помогает российским солдатам

Молодец. Делом занимается.

Владимир безфамильный 05 мая 2022 17:32 Еще шестеро военнослужащих вернулись из плена в Самарскую область

А вот вопрос, эти пацаны - срочники?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

ВИКТОР САФИУЛОВ 26 октября 2015 14:01 В осенний призыв в армию уйдут более двух тысяч новобранцев

На комиссии Виталий выразил желание отдать долг Родине в войсках специального назначения или воздушно-десантных войсках. По решению призывной комиссии молодой человек пройдет службу в ВДВ.а попал в пехоту

Фото на сайте

Празднование Дня ВДВ в Самаре

Празднование Дня ВДВ в Самаре

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

В с. Красный Яр прошел областной "День призывника"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Открылась самарская часть военно-технического форума "Армия-2017"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2