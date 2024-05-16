Из плена ВСУ освободили 21 самарского бойца

Уполномоченный по правам человека в регионе Ольга Гальцова рассказала о работе по вызволению из украинского плена самарских военнослужащих. Данные она озвучила 16 мая на заседании комитета губдумы по законодательству, законности и правопорядку во время представления доклада о деятельности своего аппарата в 2023 году.

"Вместе с Министерством обороны РФ нам удалось из наших 40 земляков, находящихся в плену, решить вопрос по 21 военнослужащему. Для нас это большая победа. Вы знаете, как тяжело идет сейчас обмен военнослужащими, но тем не менее на данный момент налажена связь с уполномоченным по правам человека на Украине. Я думаю, что все-таки мы будем нацелены на то, что взаимодействие в этом направлении будет", — сказала Ольга Гальцова.

Также омбудсмен отметила проблему поиска бойцов, пропавших без вести на СВО:

"Мы получаем обращения от жителей, отправляем запросы в Минобороны и зачастую получаем положительные решения. Но это не система. Хотелось бы, чтобы работало системно".