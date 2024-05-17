Выпущена в оборот памятная монета, посвященная Самаре как городу трудовой доблести

В пятницу, 17 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с управляющим Отделением по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации Алексеем Колосковым. В ходе встречи стороны обсудили работу по задачам, стоящим перед отделением банка в регионе, а также развитие направлений сотрудничества.
В ходе встречи Алексей Колосков также представил главе региона выпущенную банком в оборот памятную монету из серии "Города трудовой доблести", посвященную Самаре. Монета выполнена из стали с латунным гальваническим покрытием. На лицевой стороне обозначен номинал монеты, а на оборотной стороне расположено рельефное изображение фрагмента мемориального комплекса "Монумент Славы". Тираж — 1 млн штук.
Напомним, почетное звание "Город трудовой доблести" Самаре было присвоено указом президента РФ Владимира Путина в 2020 году за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Изображение монумента на памятной монете было выбрано как символ трудового подвига жителей в годы Великой Отечественной войны.
Монета уже вышла в оборот. Жители региона, например, смогут получить ее в ходе всероссийской акции "Монетная неделя", которая пройдет с 20 мая по 2 июня. В это время граждане могут сдать скопившуюся мелочь в банки — участники акции. В некоторых банках принесенную мелочь можно будет обменять и на памятную монету 10 рублей, посвященную Самаре, из серии "Города трудовой доблести". Возможность обмена мелочи именно на памятную монету нужно уточнять в офисах банков-участников. Их список есть на сайте монетнаянеделя.рф
Общую сумму сданных монет банк зачислит на счет или обменяет на банкноты.
Последние комментарии
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Матвиенко, за поддержку области, громадная благодарность!
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!