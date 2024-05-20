Самарскому знамени планируют открыть памятник

Почетным гостем VI Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя" Российского военно-исторического общества в Самарской области стала член-основатель Комитета семей воинов Отечества, режиссёр-документалист, поэт и общественный деятель, директор студии документального кино "Мастерские "Вехи. Вёрсты. Вёсны", президент Международного передвижного фестиваля "Кино на службе Отечеству" Олеся Шигина.

17 мая на научно-практической конференции, давшей старт в 2024 году Фестивалю "Самарское Знамя", Олеся Шигина выступила с докладом на тему: "Подвиг — движущая сила искусства".

18 мая, в День Самарского Знамени, Олеся Шигина приняла участие в молебне в Иверском женском монастыре, монахини которого вышили 147 лет назад легендарную святыню, и возложении цветов к могиле городского главы Петра Алабина, инициатора создания знамени.

Олеся Николаевна предложила губернатору Самарской области Дмитрию Азарову провести Всероссийский конкурс на создание памятника Самарскому знамени, с дальнейшей установкой в центре Самары и отображением всего величия этого образа, жертвенной и победной истории и символизма, созвучного с сегодняшним днем.

Глава региона идею поддержал и поручил Главе городского округа Самара Елене Лапушкиной проработать вопрос.

В рамках Международного патриотического фестиваля "Самарское Знамя" в Струковском саду также был проведен кинолекторий и творческая встреча Олеси Шигиной с участниками Фестиваля и показом фильма "Отважные. Про любовь"

В течение всех дней Олеся Шигина и ее команда вели съемки для будущего фильма, посвящённого еще одному почетному гостю и другу Фестиваля, потомку Павла Калитина, командира 3 дружины болгарского ополчения, погибшего защищая Самарское знамя, Дмитрию Логунову.

"Самарское знамя, родившись в Самаре, прошествовав через всю Россию, подарила славянскому братскому народу независимость государственности, стало там святыней. Это говорит о том, что Родина одна, большая, великая. Самарское знамя стало ростком возрождения народа, страны и будущего", - сказала Шигина.