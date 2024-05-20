Студенты направления "Адаптивная физкультура" приняли участие в чемпионате "Абилимпикс"

В Самарской области прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В нем приняли участие более 500 конкурсантов — школьники, студенты и взрослые.
В рамках чемпионата прошли профориентационная, выставочная и спортивная программы. В частности, участники "Абилимпикса" проверили себя в состязаниях по волейболу, настольному теннису, дартсу, настольным играм, выполнили испытания комплекса ГТО и ответили на вопросы спортивной викторины.
В тольяттинском ФОКе "Метеор", построенном в 2023 году в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", в рамках "Абилимпикса" прошла инклюзивная спартакиада. Участники соревновались в стритболе, шашках, бочче, гол-боле, бадминтоне, настольном теннисе и эстафетах.
"Считаю, что спорт нужен каждому, чтобы поддерживать свое здоровье, быть физически сильным. Я занималась бадминтоном, играю в футбол и пионербол. Хотя в будущем хочу освоить профессию дизайнера", — рассказала участница спартакиады Наталья Попкова, ученица тольяттинской школы-интерната № 5.
Участники "Абилимпикса" и школьники с ОВЗ также провели встречу в формате интервью со спортсменами паралимпийской сборной Самарской области — призером Паралимпиады 2021 года в Токио Вячеславом Ленским и студенткой, членом сборной области по паралимпийскому плаванию Елизаветой Перепелициной. Паралимпийцы рассказали школьникам и студентам о своей мотивации в спорте и о том, как систематические занятия помогают обрести уверенность и найти свое место в жизни.
Одна из компетенций чемпионата — "Адаптивная физическая культура". Соревнования состоялись на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Конкурсанты должны были выполнить задания трех модулей: провести урок физкультуры и включить в него элементы, перечисленные в экзаменационном билете, провести спортивный квест, подготовить презентацию о спортивных традициях Самарской области.
"Я принимаю участие в чемпионате "Абилимпикс" третий год подряд. Занимала третье и второе места, но понимала, что это не предел. Теперь рассчитываю на победу, — поделилась участница чемпионата, студентка ТСПК Александра Ерофеева. — По-моему, физическая культура — это возможность реализовать себя как в физическом, так и в профессиональном отношении. Я занималась танцами и стрельбой из лука, а сейчас делаю акцент на учебе — изучаю адаптивную физкультуру. Считаю это очень важной и нужной профессией, которая дает возможность помогать людям".
Развитие адаптивной физической культуры способствует вовлечению жителей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание необходимой для развития спорта инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!