Студенты направления "Адаптивная физкультура" приняли участие в чемпионате "Абилимпикс"

В Самарской области прошел региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В нем приняли участие более 500 конкурсантов — школьники, студенты и взрослые.

В рамках чемпионата прошли профориентационная, выставочная и спортивная программы. В частности, участники "Абилимпикса" проверили себя в состязаниях по волейболу, настольному теннису, дартсу, настольным играм, выполнили испытания комплекса ГТО и ответили на вопросы спортивной викторины.

В тольяттинском ФОКе "Метеор", построенном в 2023 году в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", в рамках "Абилимпикса" прошла инклюзивная спартакиада. Участники соревновались в стритболе, шашках, бочче, гол-боле, бадминтоне, настольном теннисе и эстафетах.

"Считаю, что спорт нужен каждому, чтобы поддерживать свое здоровье, быть физически сильным. Я занималась бадминтоном, играю в футбол и пионербол. Хотя в будущем хочу освоить профессию дизайнера", — рассказала участница спартакиады Наталья Попкова, ученица тольяттинской школы-интерната № 5.

Участники "Абилимпикса" и школьники с ОВЗ также провели встречу в формате интервью со спортсменами паралимпийской сборной Самарской области — призером Паралимпиады 2021 года в Токио Вячеславом Ленским и студенткой, членом сборной области по паралимпийскому плаванию Елизаветой Перепелициной. Паралимпийцы рассказали школьникам и студентам о своей мотивации в спорте и о том, как систематические занятия помогают обрести уверенность и найти свое место в жизни.

Одна из компетенций чемпионата — "Адаптивная физическая культура". Соревнования состоялись на базе Тольяттинского социально-педагогического колледжа. Конкурсанты должны были выполнить задания трех модулей: провести урок физкультуры и включить в него элементы, перечисленные в экзаменационном билете, провести спортивный квест, подготовить презентацию о спортивных традициях Самарской области.

"Я принимаю участие в чемпионате "Абилимпикс" третий год подряд. Занимала третье и второе места, но понимала, что это не предел. Теперь рассчитываю на победу, — поделилась участница чемпионата, студентка ТСПК Александра Ерофеева. — По-моему, физическая культура — это возможность реализовать себя как в физическом, так и в профессиональном отношении. Я занималась танцами и стрельбой из лука, а сейчас делаю акцент на учебе — изучаю адаптивную физкультуру. Считаю это очень важной и нужной профессией, которая дает возможность помогать людям".

Развитие адаптивной физической культуры способствует вовлечению жителей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья в систематические занятия физкультурой и спортом. Это является одной из приоритетных задач федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", который принят по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области создание необходимой для развития спорта инфраструктуры ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.