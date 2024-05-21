Начался прием заявок на участие в литературном конкурсе "Народная библиотека Самарской губернии"

Поучаствовать в состязании приглашаются все литераторы из Самарской области, которые желают побороться за общественное признание и возможность опубликовать свои сочинения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.
Конкурс пройдет в двух номинациях — "Проза" и "Поэзия". Заявки на участие принимаются до 12 июня 2024 года по адресу электронной почты: narodbibl23@yandex.ru.
Оценивать работы конкурсантов будет экспертный совет, в который входят лауреаты конкурса "Народная библиотека Самарской губернии — 2023", а также представители министерства культуры Самарской области, Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького.
По итогам конкурса будут определены по два победителя в каждой из двух номинаций. Призеры смогут опубликовать свои сочинения за счёт средств субсидии, предоставленной правительством Самарской области.
Узнать подробности можно на сайте.
Последние комментарии
великолепные книги супер
Замечательный человек! Таких бы поболе.
Прекрасно и замечательно, других слов нет!
Спасибо
А ведь мозг некоторых (скорее, его отсутствие) заставит туловище пойти на эту "лекцию".