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Литература Культура

Начался прием заявок на участие в литературном конкурсе "Народная библиотека Самарской губернии"

САМАРА. 21 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Поучаствовать в состязании приглашаются все литераторы из Самарской области, которые желают побороться за общественное признание и возможность опубликовать свои сочинения. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

Конкурс пройдет в двух номинациях — "Проза" и "Поэзия". Заявки на участие принимаются до 12 июня 2024 года по адресу электронной почты: narodbibl23@yandex.ru.

Оценивать работы конкурсантов будет экспертный совет, в который входят лауреаты конкурса "Народная библиотека Самарской губернии — 2023", а также представители министерства культуры Самарской области, Самарской областной универсальной научной библиотеки и Самарского литературно-мемориального музея им. М. Горького.

По итогам конкурса будут определены по два победителя в каждой из двух номинаций. Призеры смогут опубликовать свои сочинения за счёт средств субсидии, предоставленной правительством Самарской области.

Узнать подробности можно на сайте.

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