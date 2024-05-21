В Самарской области завершился региональный чемпионат "Абилимпикс" — 2024

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Чемпионат проводился с 6 по 17 мая на 24 площадках области.
В соревнованиях приняли участие более 500 конкурсантов из 128 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО — 46, вузы — 2, школы — 80. По итогам чемпионата 216 человек стали победителями по 48 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, подарки и сертификаты на прохождение стажировок по отдельным компетенциям.
С успешным завершением регионального этапа участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов: "В очередной раз вы продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Ваши успехи — это вдохновение для всех нас. Вместе мы создаем инклюзивное общество, в котором каждый имеет равные возможности для развития и реализации своих способностей. Более 750 участников региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата "Абилимпикс". Желаю вам дальнейших побед на этом интересном пути!".
Самарская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2015 году. За эти 10 лет количество участников регионального чемпионата возросло более чем в 8 раз — с 62 в 2016 году, до 514 в 2024 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций — с 12, представленных на первом региональном чемпионате, до 48 на текущем.
В 2024 году движению "Абилимпикс" в России исполняется 10 лет. За этот период "Абилимпикс" стал целой экосистемой, направленной на комплексную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года более 90 тысяч обучающихся приняли участие в чемпионатах "Абилимпикс". "Дорогие участники, эксперты, добровольцы, организаторы чемпионата "Абилимпикс"! За 10 лет движения в России все мы стали одной большой семьей. Ежегодно вы проявляете целеустремленность и волю к победе. Каждый из вас уникален. Уверена, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите получать новые знания и навыки. Успехов и реализации самых смелых планов!" — обратилась ко всем участникам движения "Абилимпикс" руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.
Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: "Адаптивная физическая культура", "Дошкольное воспитание", "Массажист", "Поварское дело", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Столярное дело".
В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: "Информационная безопасность", "Жестовое искусство", "Гончарное дело", "Копирайтинг".
"Чемпионат "Абилимпикс" — это соревнование для всех, кто не привык сдаваться, демонстрация возможностей сильных духом людей, их профессиональное признание. Каждый из конкурсантов пример того, как за счёт своего труда и упорства становятся людьми с безграничными возможностями. Хочу пожелать победителям регионального чемпионата, которых ждут отборочные соревнования и Национальный финал, веры в себя и высоких результатов", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.
Денис Гарах, победитель конкурса по компетенции "Информационная безопасность" поделился впечатлением о соревнованиях и планах на будущее: "Я много тренировался вместе с наставником и усердно отрабатывал задания, чтобы достичь высоких результатов. В прошлом году я и другие ребята из школ и колледжей привезли медали Национального чемпионата, и это вдохновило меня на новые достижения. Приложу все усилия, чтобы и в этом году продолжить лучшие традиции лидерства и успеха. Вера в себя, поддержка близких и наставников помогают мне преодолеть все трудности на пути к цели".
Во время проведения чемпионата на 24 соревновательных площадках участникам помогали 170 добровольцев из 22 учебных заведений Самарской области.
Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступили министерство образования и науки Самарской области и Центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия — страна возможностей".
Финал Национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в период с 22 по 30 октября 2024 года в Москве в Выставочном центре "Гостиный двор".
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?
А Вы знаете сколько безобразия из-за этих подкормок? Вы знаете сколько "просело" на тему и калечит животных из-за выгоды? Фотографии нужны ведь реальные. Жалостливые фотки - сбор денег. Хотя бы глаза собакам и кошкам так называемые зоозощитники прекратят выкалывать. 90 процентов - висят на теме. Копейки нельзя давать! Только так можно прекратить это кошмар! Как только Добреньким прикидывается - под подозрение. А как собираются, вон кота Твикса искали, моментально 300 зоозощитников собралось, и несколько дней бродили - что они делали, куда ходили - неизвестно. Что это за группы товарищей? Под "маской" поисков то. Реальные зоозощитники поймут ужас ситуации по лечению животных, ради наживы. Их, кстати, не так и много. И,кошка кушает мышек и крысок и змеек, сидит себе в подъезде и никуда не шарахается. Путевая кошка прокормиться, пищи полно и нормальных котят воспитает и спрячется. (У неё риск в лапы любителей животных попасть, ну и под птиц, стаи собак, волков.) Прячется - шанс есть. Попасть под зоозощитников - шанса нет. Денег нечего им давать и помогать и всё. Вот зачем спасать кошку без глаз и ног, усыпить, закончить страдания, это же не их животное, а вот только нашли (хуже, если сами сделали). Им пофиг - собирают средства. И всё под Маской "хорошести", задолбали животных. Отстаньте от них. Нечего кормить - согласна. И зоозощитников нечего кормить!
А какая разница стае, ребенок или котенок? Зачем прикармливать вообще? Змей полно, они на кошачий корм идут, совершенно спокойно пролезут по коммуникациям. Пока из унитазов не полезу, видимо не поверят) гугл можно почитать. Согласна полностью, безобразие нужно прекращать, штрафы. Самара! Круто! Сейчас ещё девушке выше отвечу на Камент.
Кто-нибудь из аналитиков прогнозировал варианты, которыми могут закониться подобные эксперименты со стайными хищниками, обитающими в ареале человека? Вангуется мне, что оштрафуют несколько кастрюлесоцев... Резко сократится кормёжка. Но тогда голодающие стаи станут просто охотиться за наименее слабыми особями социума - за детьми. За покусы - администрация разорится расплачиваться идо них дойдёт - нетсамоходных прищепок - и нет проблем. Хорошо ещё если летальных случаев не будет!