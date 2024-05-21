В Самарской области завершился региональный чемпионат "Абилимпикс" — 2024

В Самарской области определены победители и призеры регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" президентской платформы "Россия — страна возможностей". Чемпионат проводился с 6 по 17 мая на 24 площадках области.

В соревнованиях приняли участие более 500 конкурсантов из 128 учебных заведений региона в том числе учреждений СПО — 46, вузы — 2, школы — 80. По итогам чемпионата 216 человек стали победителями по 48 компетенциям. Победителям и призерам были вручены: дипломы, медали, подарки и сертификаты на прохождение стажировок по отдельным компетенциям.

С успешным завершением регионального этапа участников поздравил первый заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов: "В очередной раз вы продемонстрировали невероятную силу воли, упорство и стремление к самореализации. Ваши успехи — это вдохновение для всех нас. Вместе мы создаем инклюзивное общество, в котором каждый имеет равные возможности для развития и реализации своих способностей. Более 750 участников региональных чемпионатов будут бороться за звание лучших в финале Национального чемпионата "Абилимпикс". Желаю вам дальнейших побед на этом интересном пути!".

Самарская область присоединилась к движению "Абилимпикс" в 2015 году. За эти 10 лет количество участников регионального чемпионата возросло более чем в 8 раз — с 62 в 2016 году, до 514 в 2024 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций — с 12, представленных на первом региональном чемпионате, до 48 на текущем.

В 2024 году движению "Абилимпикс" в России исполняется 10 лет. За этот период "Абилимпикс" стал целой экосистемой, направленной на комплексную поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года более 90 тысяч обучающихся приняли участие в чемпионатах "Абилимпикс". "Дорогие участники, эксперты, добровольцы, организаторы чемпионата "Абилимпикс"! За 10 лет движения в России все мы стали одной большой семьей. Ежегодно вы проявляете целеустремленность и волю к победе. Каждый из вас уникален. Уверена, что вы не остановитесь на достигнутом и продолжите получать новые знания и навыки. Успехов и реализации самых смелых планов!" — обратилась ко всем участникам движения "Абилимпикс" руководитель Федерального методического центра по инклюзивному образованию, Национального центра "Абилимпикс" Дина Макеева.

Соревновательная программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ, а именно для школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали: "Адаптивная физическая культура", "Дошкольное воспитание", "Массажист", "Поварское дело", "Ремонт и обслуживание автомобиля", "Столярное дело".

В этом году в чемпионате Самарской области были представлены новые направления: "Информационная безопасность", "Жестовое искусство", "Гончарное дело", "Копирайтинг".

"Чемпионат "Абилимпикс" — это соревнование для всех, кто не привык сдаваться, демонстрация возможностей сильных духом людей, их профессиональное признание. Каждый из конкурсантов пример того, как за счёт своего труда и упорства становятся людьми с безграничными возможностями. Хочу пожелать победителям регионального чемпионата, которых ждут отборочные соревнования и Национальный финал, веры в себя и высоких результатов", — отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова.

Денис Гарах, победитель конкурса по компетенции "Информационная безопасность" поделился впечатлением о соревнованиях и планах на будущее: "Я много тренировался вместе с наставником и усердно отрабатывал задания, чтобы достичь высоких результатов. В прошлом году я и другие ребята из школ и колледжей привезли медали Национального чемпионата, и это вдохновило меня на новые достижения. Приложу все усилия, чтобы и в этом году продолжить лучшие традиции лидерства и успеха. Вера в себя, поддержка близких и наставников помогают мне преодолеть все трудности на пути к цели".

Во время проведения чемпионата на 24 соревновательных площадках участникам помогали 170 добровольцев из 22 учебных заведений Самарской области.

Организаторами чемпионата "Абилимпикс" выступили министерство образования и науки Самарской области и Центр развития движения "Абилимпикс" при поддержке Национального центра "Абилимпикс" и АНО "Россия — страна возможностей".

Финал Национального чемпионата "Абилимпикс" пройдет в период с 22 по 30 октября 2024 года в Москве в Выставочном центре "Гостиный двор".