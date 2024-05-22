Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе "Библиотека в многополярном мире"

Делегация Самарской областной принимает участие во Всероссийском библиотечном конгрессе "Библиотека в многополярном мире", который 20 мая начал свою работу в Казани — "Библиотечной столице России 2024 года".

Ежегодный библиотечный конгресс впервые собрал делегатов не только из России, в 2024 году в нем принимают участие представители 11 стран, в том числе Индии, Ирана, Китая и Сербии.

Конгресс традиционно проводится в преддверии Общероссийского дня библиотек и посвящен обсуждению вопросов роли библиотек в культуре, основных тенденциях современного литературного процесса и о путях популяризации чтения. Всего будет представлено порядка 700 докладов, посвященных самым разнообразным вопросам от работы школьных библиотек до реставрации и оцифровки памятников литературы. Также планируется обсудить вопросы работы библиотек на новых территориях и международные проекты.

Свои доклады подготовили и специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки. Заместитель директора по основной деятельности Наталья Никулина расскажет о мобильном формате продвижения книги и чтения в Самарском регионе, а заместитель директора по науке Мария Пошехонова поделится с участниками конгресса итогами и перспективами развития сетевого проекта общедоступных библиотек Самарской области "Сила в правде".

Директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Ревзина представила коллегам доклад "Сетевые проекты как технология методического сопровождения деятельности детских библиотек Самарский области. Заместитель директора по развитию детской библиотеки Елена Кодейкина вручила награды самым активным регионам участникам Международной Акции "Читаем детям о Великой Отечественной войне". Памятные статуэтки получат многолетние партнеры Акции — представители регионов, в которых за последние семь лет в Акции приняло участие больше всего учреждений.

Также на конгрессе в секции "Краеведение в современных библиотеках" ведущий библиотекарь отдела читальных залов детской библиотеки Елена Николаева представит опыт реализации проекта краеведческого деревянного театра "Я покажу тебе экскурсию".

В рамках работы молодежной секции конгресса заместитель директора по развитию Самарской библиотеки для молодежи Дарья Замыцкая выступает с докладом "Библиотека для молодёжи — библиотека возможностей" и сообщением "Активность молодёжи в современной библиотеке", Федор Замыцкий, ведущий подкастов — с докладом "Продвижение чтения среди молодёжи: трансформация форматов".

Опытом работы по сохранению и формированию культурного кода Самарской губернии через деятельность библиотеки поделится заведующий отделом абонентского обслуживания Самарской областной библиотеки для слепых Елена Еганова. Библиотекой накоплен опыт по адаптации краеведческих изданий в формат, удобный для чтения людьми с проблемами зрения: экскурсионные проекты "Я иду, гуляю по Самаре", "Осязаемая Самара", "Губерния в ладонях", создание рельефно-графических карт районов Самарской области, краеведческие проекты "Слушаем книги", "Уроки ремесла" и "Краеведческая среда".